PSG-OL : Jean-Michel Aulas et Peter Bosz s'en prennent à l'arbitrage de Clément Turpin

C'était le choc de la sixième journée de Ligue 1 et il a tenu ses promesses. Le Paris Saint-Germain a battu l'Olympique Lyonnais sur le fil grâce à un but de Mauro Icardi (2-1). Un match que les Gones avaient pourtant pris par le bon bout avec notamment l'ouverture du score de Lucas Paqueta à la 54e minute de jeu. Cependant, dix minutes plus tard Neymar s'écroulait après un duel avec Malo Gusto dans la surface rhodanienne.

Le jeune latéral a bien fait trébucher le Brésilien, mais au départ de l'action, le numéro du 10 du PSG a retenu le joueur de 18 ans. L'arbitre du soir Clément Turpin et ses assistants à l'arbitrage vidéo n'ont pas réagi et Neymar a pu ainsi remettre les deux équipes à égalité. Une décision qui n'est visiblement pas passée du côté de l'Olympique Lyonnais.

Une incompréhension totale

Interrogé par OL TV après la rencontre, Jean-Michel Aulas a valorisé la performance des siens, mais a surtout critiqué la décision de Clément Turpin : «on est très fiers de nos joueurs ce soir. On a réussi à bien gêner cette équipe du PSG. Le penalty est une aberration. La VAR aurait dû intervenir. La décision n'est pas normale. Les joueurs ne méritaient pas de perdre. On va être revanchards. Il faut capitaliser sur ce match pour se relancer. C'est de bonnes bases pour la suite.»

Un point de vue également partagé après la rencontre par son entraîneur Peter Bosz. Si le penalty n'a pas choqué le Néerlandais de prime abord, ce dernier a changé d'avis après avoir vu les ralentis. «Ce n'est pas Malo qui fait la faute. Ce n’est pas sa faute, c'est la faute à Neymar. Je pensais d'abord que Malo avait fait une faute, mais c'est celle de Neymar. Regarde ! Ce n'est absolument pas une faute d'un jeune joueur» a asséné l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam au micro de Prime Vidéo. Si le contenu marque un joli progrès dans le jeu, la frustration est bien présente ce soir dans les rangs lyonnais.