Ligue 1 : le PSG concède un nouveau nul à Monaco

Pour l’ouverture de la 24e journée de Ligue 1, un choc entre l’AS Monaco et le PSG était programmé ce vendredi soir. Le capitaine Mbappé, accompagné de Ramos et d’Asensio sur le front de l’attaque, souhaitait réussir cette rencontre avant le match retour de Ligue des Champions chez la Real Sociedad, mardi soir. Avec des blessés en défense, Dembélé, Barcola, Kolo Muani et Zaïre-Emery sur le banc, l’AS Monaco pouvait d’ailleurs avoir ses chances de faire tomber l’actuel leader du Championnat et reprendre la deuxième place.

C’est d’ailleurs l’ASM qui a largement dominé la première période, au Stade Louis-II. Avec une première frappe de Minamino (16e), puis par Akliouche et Golovin (29e), la charnière charnière Beraldo-Mukiele était sous pression, mais Donnarumma sortait le grand jeu. À l’instar d’une dernière occasion franche d’Akliouche, déviée sur sa ligne (45e+3). Bousculé, le PSG pouvait dire merci à son impérial gardien italien. Mais un événement a étonné avant l’entame de la seconde période : la sortie de Kylian Mbappé à la mi-temps.

Monaco peut avoir des regrets

Sans son capitaine du soir, le PSG a eu encore plus de mal. Donnarumma, impuissant devant Ben Yedder, a été sauvé par sa barre transversale après une sublime reprise de l’international français (58e). Et il aura fallu attendre plus d’une heure de jeu pour voir le PSG enfin dangereux avec Barcola, entré en cours de jeu, qui lâchait une frappe trop molle pour inquiéter Majecki (67e). Le portier monégasque a ensuite répondu à Donnarumma en se montrant décisif devant Vitinha (76e).

Beaucoup d’intensité et de rebondissements, mais le score restait vierge. Finalement, Monaco pouvait avoir des regrets après ce nul concédé et un grand nombre d’occasions manquées, puisqu’ils restent provisoirement au pied du podium, à un point du Stade Brestois, avec un match de plus. De son côté, le PSG enchaîne un deuxième nul de suite, mais reste largement en tête, avec 12 points d’avance sur Brest. Place maintenant à la Ligue des Champions et à la sortie de Kylian Mbappé, qui va faire parler jusqu’à mardi soir.