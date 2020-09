EdF : Patrice Evra fracasse Noël Le Graët

La suite après cette publicité

Noël Le Graët assure ne pas regretter ses propos tenus le 15 septembre dernier, où il disait qu'il n'existait « pas ou peu » de racisme dans le football. Cela lui vaut pourtant quelques réponses bien salées, comme la dernière en date, signée Patrice Evra, ancien capitaine de l'équipe de France, désormais à la retraite. « Il faut faire virer Le Graët, parce qu'il a vraiment déconné », dit-il dans une vidéo publiée sur Instagram, avant de donner quelques exemples.

« Au château, tu sais très bien ce qu'il se passe. Combien de lettres racistes on reçoit ? "Didier reprends tes singes et dégage en Afrique! Barre-toi avec tes singes et tes gorilles!" Combien de lettres comme ça ? On les cache, mais j'en ai vu certaines. On reçoit même des cartons remplis de caca », assure Patrice Evra, avant de pointer du doigt une différence notée durant certains moments protocolaires. « On sait que l'équipe de France n'appartient à aucun joueur, mais au peuple français. Mais on a quand même des places attribuées. Quand on mange, on a l'habitude de se mettre à côté de ce gars, parce qu'on a de bonnes relations etc... Mais à chaque fois que le Président venait, ou des hommes politiques, tout changeait. J'étais assis là et, d'un seul coup, j'étais au bout de la table. Là où il y avait normalement Mamadou Sakho et Bacary Sagna, beaucoup de sombritude (sic), il fallait changer. On mettait un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny et le Président au milieu ».