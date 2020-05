Nîmes : Bernard Blaquart va partir

Bernard Blaquart (62 ans) n'a jamais semblé aussi proche d'un départ du Nîmes Olympique. Le technicien qui a maintenu une nouvelle fois son équipe cette saison, ne devrait pas honorer son contrat avec les Crocos jusqu'en 2023. Selon les informations de l'Equipe, Blaquart aurait sollicité un entretien avec son président Rani Assaf.

L'occasion pour les deux hommes d'évoquer une séparation à l'amiable. Il faut dire que les relations entre le président et le coach nîmois n'ont jamais réellement été au beau fixe. Son adjoint Jérôme Arpinon pourrait prendre les commandes de l'équipe fanion la saison prochaine. Après quatre ans et demi de bons et loyaux services, Bernard Blaquart s'apprête bien à rendre son tablier...