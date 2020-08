Barça : l'Ajax fixe le prix de Donny Van de Beek

Après la cinglante élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (8-2), le Barça a entamé sa mue. En prenant la suite de Quique Setién sur le banc, Ronald Koeman a déjà eu quelques exigences sur le marché des transferts. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont très oranges : Memphis Depay, Georginio Wijnaldum et Donny Van de Beek, trois joueurs sous ses ordres encore récemment en équipe nationale, ont été évoqués.

Le milieu de l'Ajax, pisté par le Real Madrid depuis la fabuleuse campagne de C1 de l'an dernier, pourrait retrouver son ancien compère de l'entrejeu, Frenkie de Jong. Resté la saison dernière aux Pays-Bas, le joueur de 23 ans devrait faire ses valises cet été. Et l'Ajax serait prête à s'en séparer et a fixé son prix. Comme le révèle Sport, il faudra donc dépenser 55 millions d'euros pour recruter celui auteur de 12 buts et 7 passes décisives en 33 matchs.