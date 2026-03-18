Gabriel Rajkovic, le prodige norvégien de 15 ans qui fait mieux que Martin Odegaard et Erling Haaland !

Le football norvégien semble vivre l’une de ses meilleures périodes. Le club de Bodø/Glimt impressionne l’Europe en étant huitième de finaliste de la Ligue des Champions tout en ayant battu Manchester City, l’Atlético de Madrid ou encore l’Inter Milan. La sélection norvégienne va disputer la Coupe du monde 2026 cet été, soit son premier tournoi depuis l’Euro 2000. Enfin, les talents se multiplient à l’image de joueurs référencés comme Erling Haaland, Martin Ødegaard, Alexander Sorløth ou encore Antonio Nusa. Porté par une formation de plus en plus efficace et des talents locaux qui s’exportent vite vers des grands clubs, le football norvégien a connu un vrai pas de géant depuis près d’une dizaine d’années. Une course à la jeunesse débutée il y a douze ans quand un certain Ødegaard débutait à seulement 15 ans et 118 jours au niveau professionnel.

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Véritable phénomène à l’époque puisqu’il avait été sélectionné à 15 ans et avait signé au Real Madrid à 16 ans, le milieu offensif norvégien a été la première pierre du renouveau du football norvégien. Depuis, c’est une vraie course à la pépite que réalisent les clubs locaux. C’est ainsi qu’Erling Haaland est apparu par la suite du côté de Molde, même s’il s’est révélé à partir de 17 ans. La stratégie du football norvégien est de miser sur les jeunes talents locaux, de les développer et de les vendre avant leurs 20-21 ans pour bénéficier de la plus grosse valeur marchande possible. Une stratégie qui s’est accentuée ces dernières années. Dernier phénomène en date à profiter de cette stratégie, Gabriel Rajkovic est déjà baigné dans le monde professionnel alors qu’il vient seulement de fêter ses 15 ans.

L’Inter Milan et Benfica déjà sur le coup

Né le 23 février 2011, l’ailier gauche de Vålerenga vient de vivre sa grande première ce week-end lors de la victoire de son équipe contre Sandefjord (1-0) pour la reprise du championnat. Disputant quatre minutes, il n’a pas encore eu l’occasion de montrer l’étendue de ses qualités, mais il est devenu à 15 ans et 20 jours le plus jeune talent à débuter dans le championnat norvégien. Dépassant notamment un certain Martin Ødegaard, comme l’a souligné son coach Geir Bakke à TV2 : « lorsque Martin Ødegaard est devenu le plus jeune joueur de l’histoire, il s’entraînait régulièrement avec l’équipe première, affichait de bonnes performances et l’avait mérité. Ce jeune-là est dans la même situation. » Passé professionnel le jour de ses 15 ans et s’entraînant déjà avec l’équipe première depuis qu’il a 14 ans, Gabriel Rajkovic est considéré comme un phénomène au pays.

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Capable de jouer à tous les postes de l’attaque, l’ailier gauche reste néanmoins les pieds sur terre malgré la nouvelle médiatisation que lui offrent ses débuts : « c’était un peu stressant, mais c’était amusant quand même. On a toujours un peu le trac. Je comprends, mais j’essaie de ne penser qu’à moi et à ce que je vais faire. » Déjà dans le giron des grandes écuries, le principal intéressé plaît notamment à l’Inter Milan ou encore au Benfica Lisbonne. Des gros clubs à l’affût, mais un jeune phénomène qui entend d’abord mûrir au niveau professionnel avant d’aller plus haut. « Bien sûr, ça fait très plaisir à entendre. Ça prouve que j’ai travaillé dur, mais pour l’instant, rien n’a abouti. Je dois simplement continuer à travailler et à garder les pieds sur terre », a-t-il confié à TV2. Gabriel Rajkovic n’est pas le seul à incarner l’avenir du football norvégien. Du côté de Fredrikstad, le jeune milieu Eirik Granaas a lui commencé en professionnel à 15 ans et 90 jours la saison dernière et commence à se faire doucement sa place dans le groupe élargi des Aristokratene. Le football norvégien, une source inépuisable de talents.