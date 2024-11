FC Barcelone : Dani Olmo a déjà séduit tout le monde

La cerise sur le gâteau. L’été dernier, le Barça a connu un mercato estival très compliqué, avec deux recrues seulement : Pau Victor, de retour à Barcelone après un prêt d’un an au sein du Barça B la saison précédente, puis Dani Olmo, après un Euro 2024 particulièrement réussi. Le polyvalent joueur de Leipzig, capable de jouer au milieu, sur un côté, en numéro 10 ou en pointe, suscitait tout de même quelques doutes chez les observateurs barcelonais. Beaucoup auraient par exemple préféré voir Nico Williams débarquer, le Basque ayant un profil dont avait plus besoin le Barça, selon eux. Il y avait aussi quelques craintes par rapport aux problèmes récurrents de blessures d’Olmo.

Mais quelques mois plus tard, les doutes ont laissé place à l’admiration et à la satisfaction malgré cette blessure qui l’a éloigné des terrains pour un mois. Ce week-end encore, celui qui avait quitté La Masia pour Zagreb à ses 16 ans a rendu une sacrée copie, avec un doublé à la clé contre le voisin de l’Espanyol. Avec cinq buts inscrits en cinq rencontres de Liga, le joueur de 26 ans a un apport immédiat et s’entend déjà à merveille avec ses nouveaux partenaires. L’ADN Barça diront certains, ou la présence de nombreux internationaux espagnols dans ce Barça affirmeront d’autres, mais une chose est sûre, Dani Olmo est déjà comme un poisson dans l’eau dans cette équipe.

Les places sont chères

Bien encadré par un Hansi Flick qui lui offre une certaine liberté tout en lui donnant de nombreuses consignes depuis la touche, Olmo a un talent spécial que très peu de joueurs ont : celui de toujours être bien positionné entre les lignes pour apparaître pile quand ça fait mal, à l’image de son premier but hier. Et avec des coéquipiers du niveau de Lamine Yamal, forcément, ça fait mouche plus facilement. Toujours est-il qu’à terme, la question de sa présence dans le onze titulaire va se poser. Le trio offensif Lamine Yamal-Lewandowski-Raphinha est indiscutable, alors qu’au milieu, le duo Pedri-Casado est intouchable. Ce qui laisse seulement une place disponible, avec beaucoup de candidats : Dani Olmo, Gavi, Frenkie de Jong ou Fermin Lopez.

Dani Olmo a un avantage certains par rapport à ses concurrents : il peut jouer à tous les postes, à part celui de milieu au profil plus défensif, occupé par Casado, ce qui lui offre des possibilités énormes et d’être le premier choix partout en cas de blessure d’un attaquant. Alors qu’un calendrier assez intense attend l’équipe d’Hansi Flick ces prochains mois, tous les joueurs du Barça auront leur chance de montrer leur valeur, mais Dani Olmo a déjà marqué des points, et pas qu’un peu. Dans le même temps, la direction va devoir se pencher sur le sujet de son inscription pour la deuxième partie de saison…