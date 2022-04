Liverpool : Mohamed Salah ne veut pas penser à une prolongation avant la fin de saison

La suite après cette publicité

La situation contractuelle de Mohamed Salah à Liverpool n'a toujours pas évoluée. En fin de contrat en juin 2023, l'Egyptien a fait part à sa direction de son intention de rester chez les Reds, en touchant au passage une belle revalorisation salariale, bien méritée au vu de son apport dans l'équipe. Interrogé par The Sun, l'attaquant des Reds a préféré botter en touche : « je ne peux rien dire. J'ai déjà dit plusieurs fois ce que je voulais, mais je ne peux pas vraiment entrer dans le détail du contrat maintenant, car c'est une situation très sensible.»

L'ancien joueur de l'AS Rome a ensuite indiqué qu'il préférait se concentrer sur les échéances à venir avec Liverpool lors de cette fin de saison plutôt que de réfléchir à sa prolongation : «il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas à ce sujet. Je ne peux pas être égoïste et parler de ma situation parce que nous sommes dans la période la plus importante pour l'équipe, donc je dois juste parler de l'équipe, me concentrer sur ce qui va arriver à l'équipe, c'est la chose la plus importante. C'est tout ce que je peux dire. J'espère que nous serons plus optimistes et que nous verrons ce qui va se passer. »