OL : la réaction de Jean-Michel Aulas

L'OL s'est aisément qualifié en Coupe de France en venant à bout de l'AC Ajaccio (5-1) après une première période rondement menée. Sur l'antenne d'Eurosport, le président Jean-Michel Aulas a exprimé sa satisfaction après la rencontre.

La suite après cette publicité

« Le coach avait mis en garde tout le monde en indiquant qu'il avait des places de titulaire à prendre. On a vu une équipe qui a démarré pied au plancher, avec un bon niveau. Et donc les consignes ont été respectées, l'envie était là, la première mi-temps a permis de dégager très vite le sens du match », a-t-il déclaré. « Je pense qu'on a effectivement un groupe de qualité, très bien dirigé par Rudi, bien managé par Juni. On a tous les ingrédients, avec des joueurs d'expérience et une académie qui produit beaucoup de jeunes joueurs. L'émulation est à son combe. Rudi a fait tourner et tout le monde peut avoir sa chance. »