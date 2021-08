OM : une première renversante

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille et Montpellier ont fait vivre une fin de première journée complètement renversante aux fans de football. À la Mosson, le stade n'était pas plein, certes, mais les chants, surtout ceux des supporters marseillais, dans le parcage ou dans les autres tribunes, retentissaient. Quelques petites échauffourées avaient d'ailleurs lieu ici et là dans l'enceinte héraultaise.

Tout cela, accompagné d'un scénario absolument incroyable. À la pause, les Phocéens, qui avaient largement dominé les débats, étaient menés deux buts à zéro. Comme en 1998, histoire que vous nous contions ce dimanche, les Marseillais ont renversé la vapeur pour finalement s'imposer sur le score de trois buts à deux. Jorge Sampaoli, en conférence de presse, était aux anges.

« Je garde de ce match, le jeu et plus que les temps et les buts, je garde la passion des joueurs malgré le fait d'être mené. Je garde le fait qu'ils se sont corrigés, qu'ils ont voulu se refaire. Montpellier marque deux beaux buts. On n'a pas abdiqué, je garde plus la forme que le résultat ce soir », appréciait l'Argentin devant les médias.

Delort surpris par les ailiers

Un milieu de terrain aussi rugueux que talentueux et des ailes de feu, qui ont étonné le capitaine du MHSC, Andy Delort : « au début, on a quand même subi, on marque deux fois sur nos deux seules actions. En première période, on a vu la qualité de leurs joueurs de côté. Prendre ce but sur le coup de pied arrêté, c'est dommage ».

Et ce n'est que le début. Nous le répétons depuis un certain temps, cet OM version Sampaoli a tout pour faire chavirer le Stade Vélodrome. Ils vont prendre des buts, certes, mais ils vont aussi beaucoup en marquer. Les supporters, absents des stades depuis bien trop longtemps, n'en attendent pas moins. Et c'est aussi pour ça qu'on aime ce sport : le spectacle.