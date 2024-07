Nouvelle-Zélande - France: les compositions officielles

L’équipe de France espoirs affronte la Nouvelle-Zélande pour son dernier match de phase de groupe aux Jeux Olympiques ce mardi à 19h00 au stade Vélodrome. Les Bleus s’organisent en 4-3-1-2 avec Nkambadio aux cages. En défense, on retrouve Magassa, Matsima, Lukeba et Locko. Lepenant, Diouf et Doué sont au milieu de terrain. Et enfin, Cherki, Mateta et Kalimuendo vont animer l’attaque française.

Les Néo-Zélandais s’articulent également en 4-2-3-1 avec Paulsen aux cages. En défense, on retrouve Bindon, Surman, Sutton et Boxall. Bell et Garbett occupent le milieu de terrain. Et enfin, Van Hattum, Kelly-Heald et Singh vont épauler Waine en attaque.

Les compositions:

France: Nkambadio - Magassa, Matsima, Lukeba, Locko - Lepenant, Diouf, Doué - Cherki - Mateta, Kalimuendo

Nouvelle-Zélande: Paulsen - Bindon, Surman, Sutton, Boxall - Bell, Garbett - Van Hattum, Kelly-Heald, Singh - Waine