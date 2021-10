FC Barcelone-Dynamo Kiev : les compositions officielles

Le FC Barcelone doit réagir ! Balayés 3-0 par le Bayern puis par Benfica, les Blaugranas veulent profiter de la réception du Dynamo Kiev pour décrocher leurs premiers points dans cette campagne de Ligue des champions (un match à suivre en direct commenté sur FM à partir de 18h45). Des Ukrainiens leader invaincu de leur championnat mais qui, après avoir partagé les points avec les Lisboètes (0-0) se sont fait laminer par les Bavarois (5-0) dans cette phase de groupes de C1.

Pour cette rencontre, Ronald Koeman est privé des blessés Ousmane Dembélé, Pedri, Martin Braithwaite et Ronald Araujo, ainsi que du suspendu Eric Garcia. Le Néerlandais opte pour un 3-5-2, avec les retours de Lenglet et Mingueza en défense centrale et de Luuk de Jong sur le front de l'attaque. En face, Mircea Lucescu choisit de faire confiance à un 4-2-3-1 et s'appuie sur une défense jeune, dans laquelle on retrouve Zabarnyi (19 ans), Syrota (21 ans) et Mykolenko (22 ans).

Les compositions officielles :

FC Barcelone : ter Stegen - Mingueza, Piqué, Lenglet - Dest, F. de Jong, Busquets, Gavi, Jordi Alba - L. de Jong, Depay

Dynamo Kiev : Buschan - Kędziora, Syrota, Zabarnyi, Mykolenko - Sydorchuk, Shaparenko - Tsygankov, Buyalskiy, De Pena - Supryaha

