Rennes : Julien Stéphan fait le point sur le dossier Désiré Doué

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Stade Rennais, Désiré Doué est susceptible de quitter la Bretagne au cours de ce mercato estival. Auteur d’une belle saison avec les Rouge et Noir, l’ailier gauche de 19 ans ne cesse d’attiser les convoitises dans la mesure où plusieurs cadors de Premier League (Manchester United, Chelsea et Tottenham) au même titre que le Bayern Munich et le PSG se l’arrache. Si le club breton a refusé une première offensive des Bavarois à hauteur de 35 millions d’euros, la deuxième pourrait être fatale pour la direction du SRFC. Et Julien Stéphan en a conscience.

«Si je m’attends à ne pas revoir Désiré Doué ? Qu’il soit courtisé n’est pas une surprise. Maintenant c’est entre les mains des futurs acheteurs et de la direction dans la négociation. S’il y a une offre à la hauteur des attentes du club, c’est-à-dire très très hautes, peut-être qu’il partira. S’il n’y a pas ça, il restera», a répondu l’entraîneur français, questionné sur l’avenir de l’international espoir français à l’issue de la rencontre amicale face à Saint-Malo, samedi.