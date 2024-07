Le Bayern Munich dégaine une première offre pour le très convoité Désiré Doué

Où jouera Désiré Doué dans les mois à venir ? Pour l’heure, difficile de le dire mais une chose est sûre, la jeune pépite du Stade Rennais ne laisse personne insensible. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, l’ailier gauche de 19 ans fait également des émules en Premier League alors que Manchester United, Chelsea et Tottenham sont à la lutte depuis plusieurs jours dans ce dossier. Mais ce n’est pas tout.

Si nous vous révélions, en janvier dernier, que le Bayer Leverkusen avait fait une offre pour le natif d’Angers, c’est au tour du Bayern Munich, troisième de Bundesliga la saison passée, de tenter sa chance. Ainsi, selon les dernières informations du Parisien, la formation bavaroise a envoyé une offre de 35 millions d’euros tout compris aux dirigeants bretons pour s’attacher les services de celui qui prépare actuellement les Jeux olympiques avec l’équipe de Thierry Henry.

Le Bayern recalé pour Doué

Une offre ne correspondant cependant pas aux attentes du Stade Rennais qui l’a donc refusée. Adepte des jeunes cracks après avoir enrôlé Mathys Tel et plus récemment Michael Olise, le Bayern Munich devrait logiquement revenir à la charge dans les prochains jours pour rafler la mise et ainsi mettre la main sur l’un des talents les plus prometteurs de sa génération (4 buts et 6 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues la saison dernière).

Après avoir cédé Belocian, Abline, Le Fée, Gomis ou encore Rieder depuis le début de cette fenêtre estivale, le SRFC pourrait donc perdre un nouvel élément, et non des moindres. Si des offres énormes se posent sur la table, ce n’est pas le Stade Rennais, c’est le foot d’aujourd’hui qui impose une réflexion, au cas par cas. Avoir la chance d’avoir des talents qui attirent l’intérêt des plus grands clubs européens et éventuellement formuler des offres hyperboliques, c’est vraiment une chance, avait d’ailleurs prévenu, en ce sens, le nouveau directeur sportif Frédéric Massara lors de sa conférence de présentation. Affaire à suivre…