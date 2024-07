Trois géants de Premier League entrent dans la course pour Desiré Doué

C’est probablement le joueur le plus convoité du football français ces derniers mois. Du haut de ses 19 ans, Désiré Doué est un véritable phénomène qui a su déjà montrer tout son talent du côté de Rennes ces dernières saisons. Auteur de 4 buts et 6 passes décisives en 43 matches sur le dernier exercice, le polyvalent milieu offensif sait qu’il sera très convoité cet été alors qu’il disputera aussi les Jeux Olympiques avec les Bleuets de Thierry Henry.

Depuis plusieurs semaines maintenant, deux clubs se sont lancés dans ce dossier, à savoir le PSG et le Bayern Munich. Le club allemand, désormais entraîné par Vincent Kompany, avait jeté son dévolu sur le milieu français et voulait construire son nouveau projet dessus. Mais à en croire les informations du Sun, la Premier League s’est enfin réveillée sur ce dossier et trois clubs veulent se l’offrir.

Tottenham et Chelsea veulent rapidement boucler le dossier

Selon les informations du tabloïd anglais, Manchester United, Chelsea et Tottenham sont à la lutte depuis plusieurs joueurs dans ce dossier et ont même débuté une « guerre des enchères » pour le convaincre. Du côté des Blues et des Spurs, on estime que le recrutement de Désiré Doué est une priorité absolue. Les négociations sont toujours en cours avec le joueur, mais aussi avec Rennes qui se frotte déjà les mains dans ce dossier.

Preuve de la détermination des clubs anglais, Chelsea et Tottenham veulent boucler ce dossier avant la fin de la semaine prochaine. Le coach des Spurs Ange Postecoglou est un grand fan du joueur et souhaite que sa direction le signe pour qu’il devienne la première recrue de l’été. Manchester United surveille avec attention la situation. Mais le média anglais précise tour de même que le PSG et le Bayern Munich restent des sérieux prétendants pour Doué. Les enchères ne font que commencer.