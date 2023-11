L’OL tient le successeur de Santiago Cucci

Il n’y a pas que le sportif qui compte à l’Olympique Lyonnais. Après sa première victoire en championnat acquise de haut lutte le week-end passé à Rennes (1-0), le club atteint cette trêve internationale avec un peu plus d’oxygène. La direction peut travailler sur la suite des événements et notamment la refonte de son organigramme. Comme annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, il va y avoir un nouveau départ avec Santiago Cucci, le directeur général nommé par John Textor à la reprise du club.

Celui-ci faisait souvent l’interface médiatique depuis le début de saison afin d’éteindre les débuts d’incendie. Il avait pris ses fonctions cet été comme intérimaire après le départ de Jean-Michel Aulas. Il fallait lui trouver un successeur ce que Textor cherchait depuis quelques temps. Il a fini par trouver la personne idoine après avoir sondé plusieurs personnes. D’après L’Équipe, le patron américain s’apprête à nommer Laurent Prud’homme comme nouveau boss du club. Il doit prendre ses nouvelles fonctions d’ici quelques semaines.

Une prise de fonction d’ici quelques semaines

Si son nom ne dit pas grand-chose au grand public, Laurent Prud’homme est une personne très installée dans le milieu sportif. Il vient de démissionner de son poste de directeur général du groupe L’Équipe qu’il occupait depuis 3 ans maintenant. Le groupe Amaury, qui détient L’Équipe, a même officiellement communiqué à ce sujet ce vendredi matin, confirmant le départ du dirigeant. Prud’homme était auparavant CEO (Chief Executive Officier) à Discovery et a occupé diverses fonctions à Eurosport et TF1.

C’est donc grâce à cette carte de visite étoffée que l’homme de 49 ans a été choisi. Sa profonde connaissance du milieu mais aussi de certains dirigeants de la FFF et de la LFP seront des atouts maîtres pour Textor, qui doit gérer en plus de l’OL les affaires de Botafogo, Molenbeek et Crystal Palace. En plus de cela, le futur directeur général est en partie Lyonnais d’origine. Il y a également fini ses études. Des éléments qui ne manqueront pas de séduire les supporters.