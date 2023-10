Santiago Cucci démonte tous les détracteurs de l’OL !

La suite après cette publicité

Il n’a pas trop l’habitude de prendre la parole seulement face à la situation sportive urgente de l’Olympique Lyonnais, en plus des différentes informations relatives à la santé économique précaire du club, Santiago Cucci est sorti du silence. Il a profité de la trêve internationale pour cela, sans doute afin d’obtenir une vitrine médiatique plus exposée. Le président exécutif évoque le début de saison et toutes les rumeurs sportives et extra sportives dont a fait l’objet le club. Dans ce long entretien accordé au média interne de l’institution, il expose ses vérités et tord le cou à peu près tout ce que la presse a sorti. Première cible dans son viseur, le Financial Times affirmant à la fin du mois de septembre que John Textor avait besoin de 300 millions d’euros pour redresser les comptes du club.

«L’extra sportif m’a beaucoup gêné depuis quelques jours, entame-t-il visiblement très remonté. J’ai lu des journaux pour lesquels j’ai beaucoup de respect, même des journaux économiques titrer “John Textor cherche 300 M€”, ce qui sous-entend qu’on n’aurait pas d’argent. C’est complètement faux et erroné. On a une dette de 300 M€ qu’on est en train de réaménager. On n’a pas besoin d’argent. (…) Le projet est très solide. C’est tout le paradoxe. On a eu il y a quelques jours une notation par une agence indépendante qui s’appelle Kroll, le leader mondial des notations, qui nous a noté, sans rentrer trop dans le détail : B, B, B+. Une très bonne note par rapport à la taille de notre activité. Une agence mondiale qui nous donne l’une des meilleures notes en termes de solidité financière, ce qui nous permet de réaménager la dette», assure le dirigeant.

Dans cette interview, Cucci confirme également qu’un partenaire dispose d’une option pour s’en aller, ce qu’avait révélé L’Équipe la semaine passée. Il s’agit de la société Iconic, qui a aidé financièrement Textor à auteur de 75 M€. Mais selon Cucci, cet investisseur est toujours là. «Un partenaire a en effet une option de sortie si on n’utilisait pas un véhicule qui nous emmène vers le marché américain, on appelle ça un SPAC (une société privée destinée à lever des capitaux en bourse pour financer l’acquisition d’une société non cotée). On a décidé de ne pas utiliser ce SPAC, pour différentes raisons, ce qui lui donne cette option de sortie à date. Il n’a pas confirmé officiellement qu’il voulait sortir», rassure-t-il, affirmant au passage que ça ne changerait rien, de toutes les manières, à la gestion de l’OL et aux finances.

Et puis vient le sportif. L’OL occupe une très préoccupante une 17e place et a déjà changé d’entraineur depuis le début de la saison. Mais c’est surtout ce qui se dit sur les cadres du vestiaire qui le préoccupe, notamment Lacazette et Tolisso, tous les deux critiqués aussi bien pour leurs performances que pour leur impact sur le reste du groupe. «On a remis en cause l’intégrité de Lacazette et Tolisso en créant le gang des Lyonnais. Tout ça n’est que fantasme évidemment. Interroger l’intégrité et l’amour du maillot d’Alexandre et Corentin c’est quand même énorme. Là, on parle de deux personnes amoureuses du club. Ça me choque et je suis là pour ça aujourd’hui. Je suis choqué qu’on arrive à s’en prendre à l’intégrité des hommes, choqué qu’on puisse faire croire que John n’a pas d’argent. Il a l’argent. Le projet est solide. Il est noté par quelqu’un d’extérieur, qui un leader mondial, qui dit que le projet très bon, vous pouvez investir.» Cucci en avait visiblement gros sur le coeur.