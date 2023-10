OL : une très mauvaise nouvelle a été annoncée à John Textor

La suite après cette publicité

Dernier du classement de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais traverse la plus grande crise sportive de son histoire. Défaits 2-0 à Reims le week-end dernier, les hommes de Fabio Grosso ne semblent toujours pas pouvoir se révolter. Mais quelques instants plus tard, le patron de l’OL, John Textor, est sorti du silence via un communiqué pour réaffirmer son intention de ne pas lâcher le club.

«Comme vous le savez, en janvier, nous n’aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l’équipe. Soyez assurés que je NE permettrai JAMAIS à ce club de perdre son prestige. » Depuis, ce n’est pas vraiment une lueur d’espoir que les fans de l’OL voient au loin, mais plutôt des problèmes. Et c’est la gestion de Textor qui est sérieusement pointée du doigt. La FIFA a en effet décidé d’ouvrir une enquête sur le transfert d’Ernest Nuamah (acheté 25 M€ par Molenbeek et prêté dans la foulée aux Gones) et ce n’est pas tout.

Les problèmes s’accumulent pour l’Américain

Dans son édition du jour, L’Équipe rappelle que l’OL devra à nouveau passer devant la DNCG pour espérer avoir les mains libres en janvier, comme promis par Textor. Et ce n’est pas gagné puisque le gendarme du football français n’a guère apprécié le tour de passe-passe réalisé dans le dossier Nuamah. Comme si cela ne suffisait pas, le quotidien révèle qu’en plus de ça, un des investisseurs partenaires de Textor a décidé de se retirer !

Il s’agit de la société Iconic. Cette dernière, qui a aidé financièrement Textor pour le rachat de l’OL, souhaite exercer son option de vente. En clair, Iconic demande le remboursement de son apport. Une sacrée mauvaise nouvelle pour Textor puisque l’apport de la société Iconic est de 75 M€. L’Américain aura-t-il les moyens de payer une telle somme, alors qu’il doit déjà batailler financièrement avec la DNCG ? Pourquoi un investisseur essaie-t-il de s’en aller moins d’un an après le rachat du club ? Autant d’éléments qui n’ont rien de rassurant pour le futur des septuples champions de France.