CAN 2023 : les Marocains sont fous de rage !

Un nouvel échec. Pourtant, sensation du dernier Mondial, le Maroc arrivait à cette CAN avec une étiquette de favori évidente. Avec une équipe particulièrement belle sur le papier et un Walid Regragui encensé par tout le monde, la bande d’Achraf Hakimi semblait avoir toutes les cartes en main pour aller au bout, ou au moins arriver plus loin que les quarts de finale. Une défaite 2-0 face à une équipe sud-africaine qui va laisser des traces.

Avec des joueurs du calibre d’Achraf Hakimi ou de Sofyan Amrabat, évoluant dans les plus grosses écuries européennes, le Maroc s’attendait logiquement à mieux. C’est donc une certaine rage et frustration qui émane des réactions d’après-match des troupes de Walid Regragui. Après la rencontre, les Lions de l’Atlas l’avaient ainsi très mauvaise. Mais pour des raisons différentes.

L’arbitrage remis en cause par certains

Le capitaine Romain Saïss a ainsi tenu des propos assez forts, accusant l’arbitrage, qui avait notamment annulé un but à Mazraoui en première période. « Même quand on marque des buts, on se les fait refuser injustement par le corps arbitral, parce que celle-là, il faut me l’expliquer. Ne pas laisser une action de jeu… On vient nous faire des meetings avant les grandes compétitions à propos de l’arbitrage, de ceci de cela, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que ça peut changer le cours de match, après ce n’est pas non plus que ça », a ainsi pesté le défenseur central.

Un discours assez fort sur l’arbitre qui n’a cependant pas été repris par les autres membres de la délégation marocaine. « On est très déçu car on était venu avec l’ambition de la gagner. Sortir aussi tôt dans le tournoi, ce n’était pas prévu mais il y a beaucoup de surprises », avait pour sa part lancé le sélectionneur Walid Regragui, qui avait la rage, forcément, mais ce n’était pas dirigé contre l’homme au sifflet. De son côté, Nayef Aguerd a aussi fait part de son mécontentement et de sa frustration après cette élimination prématurée, demandant pardon aux supporters des Lions de l’Atlas…