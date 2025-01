OL : John Textor a une méthode étonnante pour promouvoir la L1

Questionné sur le football français, John Textor, le président de l’Olympique Lyonnais, a expliqué qu’il fallait mieux vendre la Ligue 1 afin qu’elle soit plus attractive, avec plus de compétitivité. Et pour cela, le président rhodanien assure qu’il faut un Championnat avec plusieurs équipes très fortes en haut du classement. Mais comment y parvenir ? John Textor a présenté des arguments curieux pour faire grimper l’attractivité du Championnat de France.

«Il faut qu’on raconte des histoires. Pourquoi regarder ce match ? Le Havre par exemple, où ça se trouve ? En Normandie ? Quelle météo fait-il ? Est-ce que les filles sont jolies ? Pareil pour le Paris FC avec un milliardaire qui le rachète, qui est-il ? (…) La femme du propriétaire de Rennes, c’est Salma Hayek, ça aussi, on devrait pouvoir en parler. Parlez-moi des villes, des gens, des joueurs. Le produit qu’on montre au monde doit être sexy, tout le monde aime la France en plus. Le produit montré par la Ligue à la télévision, de manière générale, est nul. Personne ne s’en soucie, on n’en tire aucun revenu», a expliqué John Textor sur RMC.