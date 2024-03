McDonald’s devient le sponsor naming de la Ligue 1 !

La nouvelle était tombée la semaine dernière, et c’est désormais officiel. McDonald’s, qu’on ne présente pas, est le nouveau sponsor naming de la Ligue 1, qui deviendra donc la Ligue 1 McDonald’s dès la reprise en août prochain. Et ce, pour trois saisons. Après quatre années où Uber Eats a prêté son nom au championnat de France, on reste donc sur de la restauration.

« La Ligue de Football Professionnel et McDonald’s sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique aux termes duquel McDonald’s deviendra le partenaire titre de la Ligue 1, à compter du 1ᵉʳ juillet 2024, pour les trois prochaines saisons. Premier restaurateur hexagonal implanté dans plus de 1 150 communes, avec deux millions de repas servis quotidiennement, McDonald’s s’associe au spectacle numéro Un en France. Ce partenariat scelle la rencontre entre deux institutions populaires, fortement inscrites dans le quotidien et l’imaginaire collectif des Français », a ainsi précisé la LFP dans un communiqué officiel.

McDonald’s n’a pas hésité

C’est donc un joli coup financier pour la Ligue, qui va recevoir 20 millions d’euros par saison. C’est plus que ce que versait jusqu’ici Uber Eats, à savoir 15 millions d’euros. L’entreprise américaine tentait d’ailleurs de négocier ce contrat à la baisse pour prolonger l’aventure, estimant que la Ligue 1 avait perdu en attractivité suite aux départs de joueurs comme Lionel Messi ou Neymar. Sans parler de l’avenir de Kylian Mbappé qui, comme révélé en exclusivité le 7 janvier dernier, va bien filer à Madrid. La LFP a donc réussi à négocier un contrat supérieur à l’ancien malgré le départ de tout ce beau monde.

Cette fuite des talents n’est visiblement pas un problème pour McDonald’s. Le géant américain du fast food entend profiter de sa future médiatisation et de la puissance de la Ligue 1 pour gagner de nouvelles parts de marché en France, à l’heure où de nombreux concurrents grandissent et pullulent dans l’Hexagone. Derrière ces négociations, il y avait un véritable enjeu financier, sportif mais aussi politique, à tel point qu’elles ont été menées directement au plus haut sommet de l’État, où on a voulu s’assurer de la pérennité du football français sur le moyen terme. Un joli chèque qui va faire du bien donc, à une période où la Ligue 1 en a bien besoin !