Sénégal - Pays-Bas : les notes du match

Après la victoire inaugurale de l'Equateur contre le Qatar (2-0) dans le groupe A du Mondial qatari, les Pays-Bas croisaient le fer avec le Sénégal, ce lundi à 17 heures. Absents du dernier Mondial 2018, en Russie, et décevants lors de l'Euro 2020, les hommes de Louis Van Gaal avaient à cœur de réussir leur entrée en lice.

Alignée en 5-3-2, la formation néerlandaise, portée par Bergwijn et Janssen en attaque, prenait rapidement le contrôle du ballon mais butait sur une sélection sénégalaise impuissante offensivement mais valeureuse sur le plan défensif. Malgré une légère frayeur procurée par Frenkie De Jong en début de match, les Pays-Bas étaient, logiquement, tenus en échec à la pause.

Au retour des vestiaires, les Bataves repartaient avec les mêmes intentions mais manquaient toujours de justesse technique aux abords de la surface adversaire. Si Van Dijk devançait Koulibaly sur corner, sa tête fuyait le cadre de Mendy (53e). Globalement inoffensifs, les Lions de la Teranga, orphelins de Sadio Mané, finissaient malgré tout par se signaler sur le but de Noppert. D'abord sur un centre tendu de Diallo avant que Dia ne fasse briller le dernier rempart des Oranjes. En difficulté, les Pays-Bas pliaient mais ne rompaient pas, notamment grâce à un grand Noppert, impérial face à Idrissa Gueye (73e).

Il fallait attendre les ultimes instants de cette rencontre pour voir le tableau d'affichage évoluer. Sur un centre de Frenkie De Jong, Gakpo surgissait et plaçait une tête qui trompait Mendy (1-0, 84e). Malgré une frappe de Pape Gueye (85e), le Sénégal ne parvenait pas à revenir dans cette rencontre et le nouvel entrant Klaassen parachevait finalement la victoire des siens (2-0, 90+9e). Au classement, les Pays-Bas reviennent à hauteur de l'Equateur, prochain adversaire des Bataves.

OUR #SENNED 𝐗𝐈! 🦁 Let's make it a special debut, Andries Noppert! 💯 #NothingLikeOranje #WorldCup pic.twitter.com/h1hEOwfvHt

Homme du match : Gakpo (7) : seul dans la surface, il a réalisé le mauvais geste en manquant sa passe vers Bergwijn (5e). Une bonne récupération amenant à un centre, avant une superbe passe en profondeur délivrée à Berghuis (20e). Dans une première mi-temps très fermée, c'est lui qui a apporté le plus de danger. Mais après la pause, recentré en position de numéro 10, il a perdu de son utilité et a disparu de la circulation. Il a ensuite retrouvé un rôle de buteur après l'entrée de Depay et cela a fonctionné, avec un joli but de la tête pour ouvrir le score. Remplacé par De Roon (90e)

Dia (5,5) : alors que son équipe a souvent réussi à se mettre dans de bonne situations grâce à son pressing payant, le joueur prêté à la Salernitana a été un peu plus en retrait que ses partenaires, notamment en raison d’une technique pas vraiment au niveau. A quand même eu une balle de but repoussée par Noppert (65e). Remplacé par Dieng (69e) .

N.Mendy (6) : moins impressionnant que son partenaire cité ci-dessus, l’ancien Niçois n’a raté son match pour autant. Très complémentaire avec Kouyaté et Gueye, il n’a pas faibli dans son pressing, a tenu son poste alors que ses deux coéquipiers évoluaient un cran plus haut et a signé quelques bonnes orientations de jeu.

Koulibaly (5,5) : le capitaine des Lions de la Teranga livrait un duel à distance avec van Dijk. À l’instar du Batave, le défenseur de Chelsea n’a pas chômé. Présent partout, il n’a pas spécialement été mis en danger. Mais il n’a pas vu venir la course décisive de Gakpo en fin de match (84e). Egalement battu au duel par Depay, juste avant le but du break de Klaassen (90e+9).

E.Mendy (5) : le joueur des Blues a eu quelques frayeurs en première période (4e, 19e), mais aucune intervention à réaliser, bien aidé par une défense solidaire. Mais dans ce match tendu, sa sortie aérienne non maitrisée face à Gakpo a couté le but de la victoire hollandaise (84e). Quelques minutes plus tard, il repousse une frappe de Depay, mais dans les pieds de Klaassen (90e+9).

Noppert (6) : pour sa première sélection dans les cages de la KNVB, le goal d'Heerenveen n'a pas eu grand-chose à faire. Mais sur les trois frappes cadrées sénégalaises, il a réalisé trois parades solides. Il n'a pas pris de but et s'est montré décisif. Le job a été rempli pour lui.

Aké (6) : un bon sauvetage (41e) et un face-à-face gagné devant Diallo (47e). Le défenseur Cityzen a été clairement le plus rassurant de cette défense à trois, apportant de la sérénité dans la relance et de la prestance sur les coups de pied arrêtés. Un des rares points positifs des Oranjes, dans cette partie.

Van Dijk (4) : positionné juste devant Noppert avec Aké, un duel manqué face à Dia dans la surface (13e). Une énorme erreur d'inattention sur une passe de De Jong dans sa surface (29e). Sur corner, il était proche de smasher une tête dans le but de Mendy, finalement trop haute (55e). Souvent trop juste physiquement, le défenseur de Liverpool a parfois inquiété et n'a pas semblé encore à 100%.

De Ligt (3,5) : des faiblesses dans le jeu aérien et face à la vitesse de l'attaque sénégalaise. Souvent en retard sur les duels, il a été averti pour une faute sur Sarr (57e). Aligné en tant qu'axe droit, le nouveau défenseur bavarois n'a clairement pas réussi son match et a paru agacé en fin de rencontre. Une première dans ce Mondial qui ne rassure pas.

Blind (5) : en mouvement tout au long du match, il a tout de même été perturbé par la qualité de Kouyaté et la vitesse de Sarr. Mais l'expérimenté de l'Ajax a fait son match et s'est même offert quelques montées intéressantes pour apporter du danger, avec une tête qui manquait de peu le cadre (36e). En revanche, tous ses centres ont été complètement loupés.

Dumfries (5) : un peu plus en difficulté dans les phases offensives, où il s'est marché sur les pieds avec Berghuis, il a notamment été plus intéressant en défense, grâce à sa vitesse et a beaucoup couvert le manque de vitesse de De Ligt. On aurait tout de même aimé le voir évoluer plus haut et faire part de sa qualité de centre.

De Jong (5) : en retard, il offre une bonne occasion à Sarr (9e). Au duel devant Mendy, il manquait ensuite complètement son geste en se montrant trop gourmand (20e). S'il a réussi à sauver son match grâce à son volume de jeu, il a fait preuve d'une technique bien trop faible pour un joueur de son calibre et a perdu trois ballons dangereux. Un match manqué, mais grâce à son talent, son magnifique centre décisif permet à Gakpo d'ouvrir le score et aux Pays-Bas de remporter les trois points.

Berghuis (6) : il était beaucoup actif sur son côté droit, mais a parfois fait preuve d'imprécision. Il a beaucoup joué avec De Jong et n'était pourtant pas loin d'adresser une passe décisive au Barcelonais pour ouvrir le score, qui a vendangé (20e). Une belle frappe qui a frôlé la transversale de Mendy (40e). Après la pause, il a maintenu son rythme et a, sans doute, été l'élément le plus intéressant côté Oranje. Remplacé par Koopmeiners (80e).

Gakpo (7) :

Janssen (4) : en l'absence de Depay, il avait la lourde tâche de prendre le lead de l'attaque néerlandaise. Le buteur d'Antwerp a réalisé un premier décalage intéressant vers Gakpo qui aurait pu amener à l'ouverture du score (5e). Ensuite, il a beaucoup essayé de trouver ses partenaires, mais a manqué parfois de technique. Remplacé par Depay (62e), qui a tout de suite apporté du danger et plus de technique. Il a été impliqué sur l'ouverture du score et également à l'origine du deuxième. Une entrée décisive.