FC Barcelone : la surprenante évolution des profils formés à La Masia

Lamine Yamal est la dernière sensation made in La Masia, et pour beaucoup, le nouvel international espagnol est le joueur le plus talentueux à être sorti de l’académie barcelonaise depuis Lionel Messi. En plus de l’ailier de 16 ans qui brille par son talent et sa maturité, l’écurie catalane a aussi sorti d’autres joueurs de haut niveau ces derniers temps : Gavi, Alejandro Baldé ou Ansu Fati, pour citer ceux qui ont un rôle assez important au sein de l’équipe première. Mais en plus de ces pépites, ils sont nombreux à faire carrière avec brio loin du Camp Nou : Dani Olmo et Xavi Simons (RB Leipzig), Rodri Sanchez (Betis), Marc Cucurella (Chelsea) ou Sergio Gomez (Manchester City).

Et forcément, il y a un constat assez évident que l’on peut faire. Si La Masia a pendant longtemps surtout formé d’excellents milieux de terrain, et plus globalement des joueurs très doués, capables de jouer en une touche de balle, on assiste clairement à une évolution des profils. L’écurie catalane ne sort plus de joueurs similaires à Guardiola, Xavi, Iniesta ou même Thiago Alcantara, et les derniers produits de La Masia à avoir percé, comme ceux cités ci-dessus, sont surtout des joueurs au profil un peu plus physique, rapide, dribbleur, et adapté à un jeu assez direct. Des joueurs qui se font plus aux caractéristiques du football moderne, en somme, et ce n’est pas un hasard si les profils plus traditionnels comme Riqui Puig, Ilaix Moriba ou Nico Gonzalez ont eux eu du mal à s’installer au plus haut niveau.

Des joueurs mieux adaptés au foot actuel ?

Est-ce La Masia qui a changé ses méthodes de formation ? Est-ce que ce n’est pas plutôt d’autres profils qui commencent à percer pendant que les autres restent au placard ? Il y a un peu des deux, mais force est de constater que ces dernières années, le club catalan a dû aller chercher ailleurs, loin de son centre, les joueurs qu’elle avait l’habitude de former avec brio. Pedri ou Frenkie de Jong, qui ont totalement cet ADN Barça historique, ont ainsi fait leurs classes ailleurs. Et, dans le même temps, le Barça a réussi à sortir des joueurs à des postes où, autrefois, il devait recruter, comme les latéraux ou les ailiers. Alejandro Baldé en est peut-être le meilleur exemple, encore plus que Gavi ou Yamal.

Il suffit de regarder un peu ce qui se passe au niveau des équipes de jeunes pour constater qu’il y a bien eu un changement des profils de joueurs issus de La Masia. L’équipe B entraînée par Rafa Marquez ou les U19 en sont un bon exemple, et on retrouve, au sein des deux formations, un jeu plutôt direct et moins "conventionnel". Paradoxalement, Xavi mise lui sur un milieu de terrain à 4 joueurs, ne laissant finalement que peu de place à ces nouveaux ailiers que parvient à sortir le Barça, même si l’explosion de Lamine Yamal devrait changer la donne. Une chose est sûre, contrairement à ce que pensaient certains, La Masia est toujours en vie et peut-être plus productive que jamais…