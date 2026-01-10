Mario Balotelli tacle encore Patrick Vieira

A l’aéroport de Bergame, avant de décoller pour Dubaï où il s’est engagé à Al Ittifaq, club de deuxième division des Émirats arabes unis, Mario Balotelli a tenu à revenir sur son choix de choisir de projet émirati, et en a aussi profité pour tacler encore Patrick Vieira, qu’il a recôtoyé quelques mois au Genoa. Après de premiers clashs à l’époque de Nice, les deux hommes ne semblent toujours pas réconcilier.

«C’est un super projet. Il fait chaud là-bas et froid ici, alors j’ai vraiment hâte d’y être. Je suis encore plus fort que les autres ! J’ai reçu quelques appels d’Italie, on a essayé de négocier, mais ça n’a pas abouti. Je pense que le football a changé, il y a d’autres joueurs, et c’est bien de leur laisser de l’espace. J’ai 35 ans. L’équipe nationale ? Je souhaite à Gattuso le meilleur. Il a hérité d’une situation difficile, mais c’est un joueur déterminé qui va jusqu’au bout de ce qu’il entreprend. Le Genoa ? Ils ont décidé d’engager un entraîneur avec qui je n’avais pas de bonnes relations. S’ils n’avaient pas pris cette décision, je serais encore là-bas». Voilà c’est (encore) dit.