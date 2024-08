Le retour de Neymar sur les terrains de la Saudi Pro League se précise. Victime d’une grave blessure au genou quelques semaines seulement après son arrivée à Al-Hilal, le Brésilien a généré énormément de frustration du côté de l’Arabie saoudite qui n’a pu le voir à l’oeuvre que pendant cinq matches (1 but, 3 passes décisives) avant son pépin physique.

La suite après cette publicité

Absent des terrains pendant près d’un an, Neymar apparait désormais souriant à l’entraînement en attendant le feu vert des médecins. Une excellente nouvelle pour la direction d’Al-Hilal qui a beaucoup investi sur l’international auriverde (un salaire annuel compris entre 300 M€ et 400 M€). Cependant, à l’heure où l’on pourrait penser que le Ney aurait envie de rendre la pareille aux Saoudiens, Sport relaie une information de Jijantes qui risque de faire jaser.

À lire

Le Barça prête Clément Lenglet à l’Atlético de Madrid

Flick a dit non

Le média catalan assure que Neymar a proposé ses services au FC Barcelone ! Conscient de la volonté des Blaugranas de renforcer le poste d’ailier gauche, l’ancien Parisien aurait, comme en 2019 lorsqu’il évoluait au PSG, manifesté son envie de revenir en Catalogne. Malheureusement pour lui, cette hypothèse aurait été rapidement écartée par Hansi Flick.

La suite après cette publicité

L’Allemand ne verrait pas d’un bon oeil l’arrivée du Brésilien. Sans doute a-t-il été refroidi par les blessures et les polémiques entourant sans cesse le joueur. De plus, le Barça n’a surtout pas les moyens d’enrôler un élément qu’Al-Hilal ne voudra pas brader après l’avoir recruté pour 90 M€. C’est aussi pour ça que la priorité des Culers est un joueur plus accessible financièrement, à savoir l’Italien de la Juventus, Federico Chiesa.