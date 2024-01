Ligue 1 : malgré deux buts d’avance, le PSG se fait accrocher par un séduisant Brest

Large leader du championnat, le PSG recevait Brest ce dimanche soir au Parc des Princes. Un duel alléchant face au surprenant troisième de Ligue 1, invaincu depuis le 5 novembre dernier et une défaite à Monaco (2-0). Fidèles à leurs principes affichés depuis le début de saison, les joueurs d’Eric Roy ont débarqué dénués du moindre complexe, et ont même été en mesure de regarder l’ogre parisien dans les yeux. Jamais abattus malgré un retard de deux buts, les Finistériens ont su puiser dans leurs ressources pour accrocher le point du match nul en toute fin de match (2-2). Dans un début de rencontre relativement calme, les Parisiens n’avaient d’ailleurs pas eu grand chose à se mettre sous la dent face à de solides Brestois, hormis une frappe trop enlevée de Vitinha (4e) et une tentative finalement repoussée par Bizot (9e). Les visiteurs, eux, n’étaient pas loin de jeter un premier froid par l’intermédiaire de Le Douaron (20e), dont la tête passait finalement à côté du but de Donnarumma. Actifs mais trop peu productifs, les Parisiens s’en remettaient finalement à un exploit de l’électrique Bradley Barcola.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 44 19 30 13 5 1 46 16 3 Brest 35 19 12 10 5 4 29 17

Homme clé de la rencontre, l’ex-Lyonnais trouvait d’une passe lobée astucieuse Asensio, lequel concluait d’une belle reprise de volée (38e, 1-0). Sonnés, les Brestois concédaient un deuxième but juste avant la pause, cette fois de Randal Kolo Muani. En embuscade, le Français flairait le renvoi de Bizot sur une frappe d’Asensio pour alourdir le score et assommer Brest (45e, 2-0). Au retour des vestiaires, les Finistériens, tractés par Lees-Melou et Magnetti, revenaient pourtant avec d’autres intentions. Le second était d’ailleurs à l’origine de la réduction de l’écart quelques instants plus tard. À la suite d’un numéro d’équilibriste dans la surface parisienne, le milieu de terrain trouvait avec réussite Mady Camara, dont la frappe déviée par Danilo laissait Donnarumma impuissant (55e, 2-1). Finalement, c’était grâce aux forces du banc que ces valeureux Brestois trouvaient la solution. Sur un service de Satriano, entré à l’heure de jeu, Pereira Lage trompait Donnarumma d’une géniale madjer pour égaliser (80e, 2-2). Les moments de chaleur s’intensifiaient alors sur le but brestois, et Kylian Mbappé voyait sa frappe être déviée miraculeusement par un défenseur adverse. En fin de compte, les Parisiens devaient se contenter d’un point du match nul malgré un réveil tardif, et voyaient même leur meilleur joueur Bradley Barcola être expulsé. D’un point de vue comptable, le PSG manque l’occasion de distancer son dauphin niçois de 8 points. Brest (35 points), de son côté, réalise une superbe opération et reste au contact de ces mêmes Niçois (38 points).