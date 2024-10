Pablo Longoria suspendu pour OM-PSG !

Nouvelle réunion du mercredi soir pour la commission de discipline. Cette dernière a infligé trois matchs ferme au jeune Stefan Dzodic (Montpellier) après son rouge reçu contre l’OM. Jordan Teze de Monaco a lui écopé d’un match, plus un autre avec sursis avec avoir été expulsé contre Lille.

Pablo Longoria est lui aussi suspendu de toutes ses fonctions pour un match après son comportement lors de la réception d’Angers. Il manquera donc… OM-PSG. Enfin, le gros morceau de cette réunion hebdomadaire fut le cas Arsène Kouassi. L’Ajaccien a pris sept matchs pour avoir contesté de manière trop véhémente son expulsion face à Martigues.

Le communiqué complet de la commission de discipline :

DOSSIER EN INSTRUCTION

8e journée de Ligue 2 BKT : AC Ajaccio – FC Martigues du 4 octobre 2024

Comportement du joueur Arsène KOUASSI (AC Ajaccio) pendant la rencontre

Compte tenu des dispositions réglementaires applicables et de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction et suspendu le joueur à titre conservatoire.

Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce la décision suivante :

Sept matchs de suspension ferme.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Trois matchs de suspension ferme

Stefan DZODIC (Montpellier Hérault SC)

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Jordan TEZE (AS Monaco)

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 29 octobre 2024 à 0h00.

ALEXSANDRO (LOSC Lille)

Lucas BERALDO (Paris Saint-Germain)

Aurélio BUTA (Stade de Reims)

Josue CASIMIR (Havre AC)

Facundo MEDINA (RC Lens)

Marshall MUNETSI (Stade de Reims)

Alidu SEIDU (Stade Rennais FC)

Marvin SENAYA (RC Strasbourg Alsace)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Habib KEITA (Clermont Foot 63)

9e journée de Ligue 2 BKT : Amiens SC – AC Ajaccio du 19 octobre 2024

Exclusion de M. Thierry DEBES, entraîneur des gardiens de l’AC Ajaccio

Exclusion de M. Johan CAVALLI, coordinateur sportif de l’AC Ajaccio

Concernant M. Thierry DEBES : un match de suspension ferme et un match de suspension avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Concernant M. Johan CAVALLI : deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

9e journée de Ligue 2 BKT : Amiens SC – AC Ajaccio du 19 octobre 2024

Exclusion de M. Julien HAMEZ, team Manager de l’Amiens SC

Un match de suspension ferme et un match de suspension avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

9e journée de Ligue 2 BKT : Stade Lavallois MFC – USL Dunkerque du 18 octobre 2024

Exclusion de M. Christophe LOLLICHON, entraîneur des gardiens de l’USL Dunkerque

Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 29 octobre 2024 à 0h00.

Allan ACKRA (Clermont Foot 63)

Antonin BOBICHON (Pau FC)

Maxime COLIN (FC Metz)

Pathé MBOUP (Pau FC)

Vincent PAJOT (FC Annecy)

Ugo RAGHOUBER (USL Dunkerque)

Dylan TAVARES (SC Bastia)

INCIDENTS

7e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – Angers SCO du 4 octobre 2024

Comportement de M. Pablo LONGORIA, Président de l’OM

Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.