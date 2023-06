L’hôpital de Séville ne communiquera plus sur Sergio Rico

La suite après cette publicité

Les jours passent et l’état de santé de Sergio Rico (29 ans) semble toujours précaire, plus de deux semaines après son accident de cheval. Autre nouvelle, la famille du gardien de but espagnol a demandé à l’hôpital universitaire Virgen del Rocío de Séville de ne plus communiquer sur son état de santé.

Des nouvelles seront seulement données en cas d’évolutions significatives de son cas. Lors du dernier point presse effectué ce mercredi, il est indiqué que Rico se trouve dans «un état stable», sans plus de précision. Il est toujours placé en soins intensifs, alors que le portier avait donné des signes d’amélioration le 7 juin. Malheureusement, il a été replongé dans le coma deux jours plus tard.

À lire

La prise de position osée d’Emmanuel Macron dans le dossier Mbappé