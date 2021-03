EdF : Bixente Lizarazu interpelle Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Auteur d’un match compliqué face à l’Ukraine mercredi (1-1), Kylian Mbappé a été la cible des critiques après la prestation décevante de l’Équipe de France. L’attaquant du Paris Saint-Germain a eu du mal face au bloc bas de la défense ukrainienne. Dans les colonnes de l’Équipe aujourd’hui, Bixente Lizarazu, ancien défenseur des Bleus, a expliqué que le champion du Monde 2018 devait se préparer à jouer à ce type de configuration.

«Kylian Mbappé va devoir s'habituer à ce genre de stratégie. Il serait anormal que des joueurs comme lui ne soient pas surveillés comme le lait sur le feu. (...) Mbappé doit se préparer à être davantage "verrouillé". On sait qu'il a besoin d'espace pour s'exprimer donc les entraîneurs et les joueurs adverses vont faire en sorte qu'il n'en ait pas beaucoup. Il va devoir trouver d'autres armes sans forcément utiliser sa vitesse. A lui de se renouveler, de s'adapter, d'offrir d'autres alternatives, et à ses coéquipiers de trouver comment en profiter», a-t-il déclaré. Venant d'un défenseur aussi expérimenté que l'ancien joueur du Bayern Munich, c'est un précieux conseil.