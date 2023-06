PSG : le Bayern Munich enrage contre Lucas Hernandez

La suite après cette publicité

Sur le papier, tout s’emboîte, tout est réglé. A 27 ans, et après avoir fait savoir au Bayern Munich qu’il ne prolongera pas son contrat (qui s’achève en 2024), Lucas Hernandez a décidé de quitter la Bavière pour rejoindre le Paris Saint-Germain. L’international tricolore (33 sélections) va donc vivre sa première expérience en France.

Le Bayern a rapidement lâché prise

Très vite, le Bayern a accepté la requête de son numéro 21. Et depuis hier, l’affaire s’est accélérée. Le joueur est arrivé à Paris pour y passer sa visite médicale et l’affaire devrait être finalisée ce vendredi. Hernandez sera vendu en échange d’un chèque compris entre 40 et 50 M€ (bonus compris) et il signera un contrat de trois ans (plus une quatrième année en option).

Un bail qui lui permettra de toucher environ 19 M€ par saison. De son côté, le club allemand a déjà verrouillé l’arrivée de son remplaçant. Il s’agit du Sud-Coréen du Napoli Kim Min-jae, pour lequel le Bayern va débourser un peu plus de 50 M€. En théorie, tout le monde est ravi. Sauf que Sport1 révèle que les Munichois l’ont un peu mauvaise contre Lucas Hernandez.

Hernandez considéré comme un mercenaire

Le média explique que si le Bayern a rapidement décidé de ne pas faire de forcing pour retenir Hernandez, c’est tout d’abord parce que la nouvelle direction du club ne veut plus conserver des joueurs dont l’avenir est dicté par l’argent. Les patrons du Bayern ont donc été déçus par Hernandez. Ils s’attendaient à plus de gratitude et d’identification avec le club, qui est resté fidèle au Français même après sa rupture des ligaments croisés lors de la Coupe du Monde 2022 et a même voulu le prolonger.

Déçus, les Munichois l’ont mauvaise, mais la future arrivée de Kim Min-jae les fait quand même relativiser. Le départ d’Hernandez leur permet de se débarrasser de la recrue la plus chère de l’histoire du club signée par Hasan Salihamidzic (80 M€), dont le rendement n’a pas été à la hauteur en raison de multiples blessures. De quoi solder l’héritage de l’ancien directeur sportif très décrié. Désormais à Munich, Lucas Hernandez est passé de taulier de l’équipe à mercenaire souvent blessé, que le Bayern est content d’avoir refourgué au PSG contre près de 50 M€.

