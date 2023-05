Euro U17, FC Nantes : Bastien Meupiyou supervisé par plusieurs cadors européens

Tenants du titre de l’Euro 2017, les Bleuets vont lancer leur tournoi, ce mercredi à 16h30, par un premier match de poule contre l’Écosse à Debrecen (Hongrie), avant de défier l’Allemagne et le Portugal. Forts de 11 victoires sur leurs 12 derniers matchs, les hommes de Jean-Luc Vannuchi, sélectionneur de l’équipe de France U17, pourront notamment compter sur Bastien Meupiyou Menadjou, l’une des pépites à suivre durant la compétition. Jeune défenseur gauche du FC Nantes, le natif de Paris évolue actuellement avec la réserve des Canaris, dans un rôle de milieu défensif.

Solide défensivement, rapide et doté d’une belle capacité de passe, celui qui est apparu à trois reprises en Youth League attise, d’ores et déjà, de nombreuses convoitises. Dans le viseur de plusieurs clubs européens, Bastien Meupiyou (17 ans) sera d’ailleurs, selon nos informations, supervisé par différentes écuries face aux Écossais. «Le gaucher de la défense. Il a une qualité de passes très intéressante, il va vite. Petit bémol, il joue au milieu de terrain en réserve avec Nantes (N2) mais avec moi il sera en défense centrale. Il doit rester concentré sur toute la durée du match. Il est solide et parfois trop facile», assurait, à son égard, Vannuchi dans un entretien accordé au Parisien.

