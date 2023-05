Ces 10 pépites à suivre à l’Euro U17 !

Oskar Tomczyk (17 ans, Lech Poznan, Pologne)

Jeune attaquant du Lech Poznan, Oskar Tomczyk est en train de doucement obtenir de belles références. Que ce soit avec l’équipe U19 (8 matches, 6 buts) comme l’équipe B (9 matches, 1 but), le jeune buteur est en train d’empiler les pions et s’affirme dans la pure tradition des attaquants polonais talentueux. Auteur de 11 buts en 9 matches avec la Pologne U19, il sait être efficace et tentera de le montrer durant cette compétition. Disposant de Robert Lewandowski comme idole, il entend marcher dans les pas de son illustre compatriote.

Irlande : Mason Melia (15 ans, Irlande)

Si l’Irlande dispose d’Evan Ferguson (18 ans, Brighton) comme futur grand talent en pointe pour les années à venir, il pourrait être accompagné par Mason Melia. À tout juste 15 ans, le buteur de St. Patrick’s Athletic est déjà en équipe première et compte déjà 1 but et 1 offrande en 2 apparitions. Déjà suivi de très près par Liverpool, il doit utiliser cette compétition pour continuer à s’affirmer aux yeux des grandes écuries de Premier League. Sa progression semble se dessiner en tout cas dans ce championnat.

Slovénie : Luka Mlakar (17 ans, AS Roma)

Débauché par l’AS Roma l’été dernier en provenance de Domzale, le jeune Luka Mlakar impressionne avec l’équipe U17 du club italien (10 buts en 16 matches) où il a remporté le championnat dans sa catégorie. À l’instar de Benjamin Sesko avec Salzbourg, il représente le futur de son pays et va devoir le confirmer dans cette compétition. Pour le moment, il ne compte que trois capes dans cette catégorie pour une offrande et va devoir s’affirmer.

Espagne : Lamine Yamal (15 ans, FC Barcelone)

Plus jeune joueur de l’histoire du FC Barcelone à se produire en Liga, Lamine Yamal sera à coup sûr une des attractions de la compétition. Surclassé, le jeune ailier droit de 15 ans doit confirmer ses débuts prometteurs avec les Blaugranas. Sacré champion d’Espagne, il compte 4 buts et 1 offrande en 5 matches avec la Roja dans la catégorie U19 et tentera d’étoffer un peu plus son palmarès à l’occasion de cette compétition.

France : Mohamed-Amine Bouchenna (16 ans, Clermont)

Signant professionnel en cours de saison avec Clermont, Mohamed-Amine Bouchenna est un grand espoir du club auvergnat. Le droitier a notamment brillé en Coupe Gambardella où il a emmené les siens en finale face à Monaco (défaite 4-2). Auteur de 2 buts et 3 offrandes sur la compétition, il a été l’un des joueurs phares et tentera de confirmer sous le maillot tricolore. Il sera quoiqu’il arrive l’un des éléments moteurs de cette équipe.

France : Mathis Lambourde (17 ans, Stade Rennais)

Toujours chez les Bleuets, on peut mettre en évidence l’ailier droit Mathis Lambourde. Le natif des Lilas a brillé en qualifications (5 buts en 6 matches) mais se montre aussi à l’aise avec les jeunes pousses du Stade Rennais. Avec le club breton, il a également été en vue sur la Coupe Gambardella jusqu’à l’élimination contre Clermont en demi-finale. Joueur technique et remuant, il aura fort à faire en passant après la génération 2005 (Tel, Doué, Kumbedi …)

Allemagne : Paris Brunner (17 ans, Borussia Dortmund)

Particulièrement suivi par le FC Barcelone et son coach Xavi, l’attaquant allemand Paris Brunner sera lui aussi un des joueurs à garder d’un coin de l’oeil. Auteur de 24 buts et 4 offrandes en 31 matches avec les différentes classes d’âge du Borussia Dortmund, il a su rendre la catégorie U17 trop facile pour lui (16 buts et 1 offrande en 6 matches). De retour à ce niveau le temps d’un Euro, celui qui compte 11 buts et 4 offrandes en 12 matches avec l’Allemagne entend bien martyriser les défenses adverses.

Portugal : Gonçalo Ribeiro (17 ans, FC Porto)

Dernier rempart du FC Porto, Gonçalo Ribeiro sait que l’avenir à court-moyen terme sera bouché tant que Diogo Costa sera le numéro un. Néanmoins, le jeune gardien de 17 ans marche dans ses pas pour occuper un jour les buts des Dragons. Performant en Youth League où son club a été en huitièmes de finale mais aussi en deuxième division portugaise où il a disputé sept rencontres, Gonçalo Ribeiro commence à enchaîner. Indiscutable dans les buts portugais, il est attendu parmi les meilleurs portiers de la compétition.

Angleterre : Ethan Nwaneri (16 ans, Arsenal)

Lancé dans le grand bain par Mikel Arteta à seulement 15 ans, 5 mois et 28 jours, Ethan Nwaneri est un sacré modèle de précocité. Numéro dix élégant ayant donc déjà joué quelques minutes en Premier League, le gaucher s’illustre autant avec les U18 d’Arsenal (10 matches, 4 buts et 3 offrandes) qu’avec la réserve (9 matches, 1 offrande). Cette fois dans sa catégorie d’âge, Ethan Nwaneri est impressionnant avec l’Angleterre où il a disputé 12 matches pour 7 buts et 1 passe décisive.

Pays-Bas : Jorrel Hato (17 ans, Ajax Amsterdam)

Nouveau grand talent de l’Ajax Amsterdam avec qui il compte déjà 12 apparitions en équipe première, Jorrel Hato se présente comme l’un des grands défenseurs centraux en devenir. Solide en Youth League malgré la sortie précoce de son équipe, le gaucher de 17 ans est amené à prendre encore plus d’importance la saison prochaine. Tout d’abord, l’Euro U17 sera pour lui l’occasion idéale de montrer toute l’étendue de son talent contre des joueurs de son âge.