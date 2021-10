Florian Maurice regrette d'avoir signé au PSG

Acheté 7 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais, son club formateur, par le Paris Saint-Germain à l'été 1997, Florian Maurice, aujourd'hui directeur sportif du Stade Rennais, n'a passé qu'une saison dans la capitale, avant de prendre la direction de l'Olympique de Marseille (1998-2002). Quitter le Rhône pour Paris, l'ancien attaquant international français (12 sélections) le regrette encore aujourd'hui. Dans une interview donnée au Télégramme, le dirigeant de 47 ans a évoqué le choix de carrière qu'il changerait. Florian Maurice a choisi son passage au PSG.

«On m'avait dit qu'il ne fallait pas que j'y aille et j'y suis allé quand même. (...) En septembre 1996, je me pète le tendon d'Achille, je mets sept mois à revenir, donc en avril 1997, et en juillet, je suis transféré au Paris Saint-Germain pour 40 millions de francs (7 millions d'euros). (..) J'ai fait quatre mois top et après je n'existe plus, je n'y arrivais plus. Bernard Lacombe m'avait dit de ne pas partir, tu vas revenir tranquillement après ta blessure. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête.» Lors de sa saison à Paris, Florian Maurice inscrira 14 buts en 47 matches. Avant de rejoindre l'OM contre 6 millions d'euros l'année suivante.