Keylor Navas impliqué dans un scandale au Costa Rica

Les affaires judiciaires s’enchaînent pour Keylor Navas. Et le fait d’avoir quitté l’Europe pour rejoindre l’Argentine et les Newell’s Old Boys ne semble pas arranger sa situation. En 2020, le Costaricain avait eu des ennuis avec la justice après avoir introduit une marque d’électrostimulation sur le sol de son pays natal. Seulement, l’entreprise n’a pas réussi comme prévu, et a laissé les acheteurs avec des problèmes techniques qui ont abouti devant les tribunaux et à une réclamation de 150 000 dollars. L’été dernier, le gardien avait été accusé d’avoir employé un travailleur sans contrat et logé dans un sous-sol humide sans fenêtres du temps où il jouait pour le PSG. À présent, c’est avec la fédération costaricaine que le portier a des soucis.

Marca révèle que Keylor Navas a dû comparaître devant la justice, cette fois-ci pour des affaires sportives. Le joueur de 38 ans est accusé par plusieurs dirigeants de la fédération locale d’avoir menacé de perdre des matchs si l’entraîneur Jorge Luis Pinto n’était pas licencié. Celui qui a coaché la sélection rouge et bleue entre 2011 et 2014 explique : « la seule communication que m’a faite le président (de la fédération) est que si je continuais avec la sélection, les joueurs perdraient trois matchs pour que je sois licencié. » Pour rappel, le Costa Rica était allé jusqu’en quarts de finale de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, s’inclinant contre les Pays-Bas aux tirs au but. Jorge Luis Pinto avait été évincé dans la foulée.