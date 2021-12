Globe Soccer Awards : Leonardo Bonucci élu meilleur défenseur de l'année

Ce lundi se tient la 12e cérémonie des Globe Soccer Awards, des trophées organisés par l’EFAA, l’Association européenne des agents de joueurs, et l’ECA, l’Association européenne des clubs. À cette occasion, pas moins de 12 récompenses seront remises, dont celle du meilleur joueur de l'année. En attendant de savoir qui de Karim Benzema, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Mohammed Salah ou Cristiano Ronaldo, sextuple vainqueur du Globe Soccer Award entre 2011 et 2019, sera récompensé, le trophée du meilleur défenseur de l'année vient lui d'être décerné.

Finaliste aux côtés de Chiellini (Juventus), Azpilicueta (Chelsea), Alexander-Arnold (Liverpool), Dias (Manchester City) ou encore Rudiger (Chelsea), Leonardo Bonucci a finalement reçu le précieux sésame. Reconnu pour ses remarquables talents de tacleur et sa capacité à remporter des duels aériens, le défenseur international de la Nazionale, grand artisan du succès de l'Italie lors du dernier Euro, est actuellement l'un des joueurs les plus forts d'une Juventus en difficulté.

🏆 Congratulations to Leonardo Bonucci on winning the 2021 ⁣Globe Soccer Award for ⁣BEST DEFENDER OF THE YEAR 👏@bonucci_leo19 @lavazzagroup @dubaisc #lavazzamena #globesoccer pic.twitter.com/QYCrh1P4F6