Ligue 1 : Rennes accroché par Le Havre dans un match animé

Suite de la 3e journée de Ligue 1 ce dimanche à 13h avec une rencontre entre Rennes et Le Havre. Après 3 rencontres déjà très animées ce week-end (Nantes-Monaco, OM-Reims et PSG-Lens), on s’attendait à du spectacle sur la pelouse du Rhoazon Park. Sans Jérémy Doku transferé à Manchester City cette semaine pour 60 millions d’euros, Rennes se présentait avec une équipe très séduisante composée de Nemanja Matic, Enzo Le Fée, Ludovic Blas, Amine Gouiri ou encore Kalimuendo. De quoi enflammer cette rencontre.

La suite après cette publicité

Et c’est ce qui s’est globalement passé dans le premier acte de cette rencontre. Les Rennais mettaient le pied sur le ballon et bousculaient une équipe havraise qui semblait assez fébrile. Sur une des premières occasions du match, Rennes finissait par ouvrir le score. Ludovic Blas, très actif, accélérait sur le couloir droit, repiquait dans l’axe, et frappait deux fois pour faire trembler les filets (1-0, 10e). Dans la foulée, ou presque, Christopher Wooh faisait le break sur un coup-franc bien frappé par Bourigeaud (2-0, 24e).

À lire

Rennes a trouvé le remplaçant de Lovro Majer

Rennes perd 2 points

On s’attendait alors à voir Le Havre vivre une après-midi cauchemardesque, surtout que les vagues rennaises se multipliaient sur la cage d’un Desmas en difficulté. Et pourtant, presque contre le cours du jeu, Le Havre réduisait l’écart grâce à une belle tête de Nabil Alioui (1-2, 40e). Un but qui inversait la dynamique du match puisque Rennes reculait et Le Havre poussait pour revenir avant la mi-temps. Sans succès.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, alors qu’il devait sortir Samuel Grandsir était exclu pour un second carton jaune. De quoi condamner les espoirs de son équipe. Ou presque. Car en infériorité numérique, la formation de Luka Elsner égalisait grâce à… Nabil Alioui. L’attaquant marocain, qui avait demandé son changement quelques secondes avant, partait seul en contre et envoyait une merveille de frappe enveloppée depuis l’extérieur de la surface (2-2, 70e). Un but qui offrait le match nul à son équipe. Car jusqu’à la fin de la rencontre, Le Havre a tenu, repoussant les attaques de Rennes ou en étant sauvé par le poteau (90e+5).