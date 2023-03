Serie A : l’Inter bat Lecce et reprend la deuxième place

Suite de la 25e journée de Serie A sur la pelouse de Giuseppe Meazza, où l’Inter pouvait profiter de la défaite de son voisin et rival, l’AC Milan (face à la Fiorentina 1-0 samedi soir), pour prendre de l’avance au classement et revenir sur Naples, vaincu par la Lazio. Les Nerazzurri faisaient respecter la logique face à Lecce, à neuf unités de la zone rouge, et s’imposaient à domicile (2-0).

Les hommes de Simone Inzaghi ouvraient d’abord le score par l’intermédiaire de son milieu offensif Henrikh Mkhitaryan à la demi-heure de jeu (1-0, 29e), avant que l’Argentin Lautaro Martinez ne fasse le break au retour des vestiaires (2-0, 53e). Avec ce succès, le club lombard reprend sa deuxième place au classement du championnat et réduit l’écart avec les Partenopei à 15 unités, Lecce tombe pour la deuxième fois de suite mais reste loin des dernières places.

