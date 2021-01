OM : West Ham entre dans la danse pour Morgan Sanson

La suite après cette publicité

Première recrue de l'ère Frank McCourt en provenance de Montpellier, Morgan Sanson semble avoir fait son temps du côté de l'Olympique de Marseille. L'été dernier déjà, il était annoncé partant. Finalement, le natif de Saint-Doulchard avait décidé de rester, de jouer la Ligue des Champions avec l'OM et s'était mis d'accord pour quitter le club l'année d'après. Son départ pour la Premier League a longtemps été une sorte de serpent de mer.

Finalement ce serait bien vers le Royaume d'Elizabeth II qu'il se dirigerait. Ce samedi, Téléfoot indiquait que le joueur était en négociations avancées avec une écurie de Premier League. Le nom du club a filtré quelques heures après et nous apprenions ainsi que c'était Aston Villa, écurie qui a recruté Bertrand Traoré l'été dernier à l'Olympique Lyonnais, qui était sur les rangs pour essayer de convaincre le milieu de terrain de quitter la Canebière.

Mais, visiblement, ce n'est pas la seule formation anglaise qui aimerait le récupérer. Newcastle serait aussi intéressé, tout comme West Ham, bien souvent cité depuis quelques mercatos pour Sanson. Selon les informations du Sun, le joueur aurait déjà recalé les Hammers par le passé. Mais cette fois, la formation coachée par David Moyes aimerait convaincre l'OM, éventuellement en envoyant un joueur dans l'Hexagone pour faire baisser le prix.

Sanson serait évalué aux alentours de 25 millions de livres (28 millions d'euros) et le club londonien aimerait proposer dans la balance Manuel Lanzini, qui faisait, à l'époque de Dimitri Payet, les beaux jours de West Ham. Lanzini, dont le salaire paraît inabordable pour le club français, serait évalué aux alentours de 15 millions, ce qui ferait chuter dans les grandes largeurs, le cash pour l'OM, qui en a terriblement besoin. Une chose est sûre, l'OM passe enfin la seconde concernant son mercato.

West Ham want to sign £25m-rated Marseille midfielder Morgan Sanson and are prepared to offer swap transfer | @reluctantnicko https://t.co/XidJac10dz