CdF : Rodez renverse Blavozy, le Havre assure l'essentiel contre Vierzon

Pour le compte du septième tour de la Coupe de France, Rodez (L2), dernier représentant aveyronnais et qui fait son entrée en lice, affrontait Blavozy (R1) au Puy-en-Velay, ce samedi à 17 heures. Ne pouvant pas accueillir un tel événement dans leur stade de Panassac, les Carriers recevaient donc l'actuel dixième de Ligue 2 au Stade Charles-Massot, habituellement occupé par Le Puy Foot. Et sous les yeux de 2 200 spectateurs réunis, la magie de cette compétition allait, dans un premier temps, opérer. Sur un ballon dévié par Smadi, Pezaire ouvrait le score (1-0, 36e) et faisait chavirer tout un stade. Mais au retour des vestiaires, les Ruthénois allaient rapidement sonner la révolte. Sur un centre précis, Chougrani coupait au premier poteau pour remettre Rodez dans le droit chemin (1-1, 48e). Dominateurs au fil des minutes, les hommes de Laurent Peyrelade reprenaient même les devants. Sur un copier coller du premier but, Chougrani s'offrait un doublé (1-2, 65e) et permettait à Rodez de décrocher, dans la douleur, sa qualification pour le tour suivant.

La suite après cette publicité

Parmi les autres rencontre programmées à 17 heures, le Vierzon FC (National 3) avait également rendez-vous avec son histoire, ce samedi. Le dernier représentant du Cher au 7e tour de la Coupe de France accueillait, à ce titre, le doyen des clubs français, Le Havre (Ligue 2). Au stade Brouhot et après un premier quart d'heure largement dominé par les Havrais, avec notamment deux tentatives d'Alioui stoppées par Leroy, Vierzon sortait petit à petit la tête de l'eau et commençait à lancer quelques piques, notamment par l'intermédiaire de Nguessan. Au retour des vestiaires, les Normands parvenaient finalement à faire la différence. Après un coup franc vierzonnais qui ne donnait rien, le HAC se projetait en contre et Alioui crochetait Diop avant de tromper Leroy d'une belle frappe du droit (0-1, 51e). En fin de rencontre, Abdelli, côté gauche, adressait un centre parfait à destination de Ba qui, d'une tête précise, trompait une nouvelle fois Leroy (0-2, 87e). Sans briller (2-0), le Havre décrochait ainsi son billet pour le prochain tour.

Le calendrier de la Coupe de France