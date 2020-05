Borussia Dortmund - Bayern Munich : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le football a repris depuis dix jours en Allemagne et voilà que se présente déjà le Klassiker. Cette saison le fameux choc opposant le Borussia Dortmund au Bayern Munich (match à suivre en live commenté sur notre site ici) aura une saveur particulière. Comme la saison passée, les deux équipes occupent le haut du tableau et il ne serait pas étonnant de voir que le titre adjugé en fin de saison dépendra du résultat d’aujourd’hui. Depuis le retour à la compétition, les deux formations restent sur un sans faute et seuls quatre points les séparent au classement de la Bundesliga.

Le BvB peut combler une grosse partie de son retard ce soir mais pour cela, il faudra obligatoirement l'emporter. On peut même dire que c'est un peu le match de la dernière chance pour les troupes de Lucien Favre de mettre la main sur la fameuse assiette de champion. Face aux Bavarois, le technicien suisse optera sans doute pour 3-4-3 avec l'indéboulonnable Bürki dans les buts. Privé de Zagadou, blessé au ligament latéral externe du genou gauche et forfait pour la fin de saison, le Borussia devrait présenter une défense Piszczek-Hummels-Akanji. Au milieu de terrain, les choses se compliquent un peu.

Jadon Sancho enfin titulaire ?

Tout dépendra de la titularisation ou non de Jadon Sancho. Préservé lors des derniers matchs par son entraîneur, il sera sans doute titulaire cette fois. Ainsi, on apprêtait à retrouver un entrejeu composé de Can et Brandt, qui redescendrait d'un cran avec la présence du jeune Anglais, Hakimi et Guerreiro occupant les ailes. De retour à la compétition, Axel Witsel devrait démarrer sur le banc. Enfin devant, Sancho intégrerait la ligne d'attaque en compagnie de Thorgan Hazard et d'Erling Braut Haaland, puisque Marco Reus est forfait. De quoi offrir quelques promesses face à la 2e défense d'Allemagne.

Le Bayern se présente aussi avec toute sa force de frappe, ou presque puisque seuls Corentin Tolisso et Philippe Coutinho manquent à l'appel. Flick alignera son 4-2-3-1 fétiche avec les présences de Pavard et Davies sur les côtés de la défense, reléguant à nouveau Lucas Hernandez sur le banc. Le Français laissera sans doute la paire Boateng-Alaba sur le terrain. Au milieu, Goretzka devrait faire équipe avec Kimmich, alors que le trio Gnabry-Müller-Coman est pressenti pour débuter et épauler le meilleur buteur du championnat (27 réalisations), Robert Lewandowski. De quoi parfaitement entamer cette 28e journée de Bundesliga, qui s'annonce décisive.