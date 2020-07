Juventus - Lazio : les compositions officielles

La 34e journée de Serie A s'achève ce soir avec un duel de haut de tableau entre la Juventus et la Lazio. Avec cinq points d'avance sur l'Inter Milan son plus proche rival, la Vecchia Signora se doit de prendre des points. Ainsi, elle se présente dans un 4-3-3 assez traditionnel avec Wojciech Szczesny dans les buts. Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci et Alex Sandro sont placés en défense. Rodrigo Bentancur est aligné en sentinelle aux côtés d'Aaron Ramsey et Adrien Rabiot. Enfin, Douglas Costa et Cristiano Ronaldo accompagnent Gonzalo Higuain en attaque.

De son côté, la Lazio opte pour un 3-5-2 avec Thomas Strakosha comme dernier rempart. Le gardien albanais peut compter sur Bastos, Luiz Felipe et Francesco Acerbi qui forment l'arrière-garde. Manuel Lazzari et Djavan Anderson assurent les rôles de pistons alors qu'on retrouve Sergej Milinkovic-Savic, Danilo Cataldi et Marco Parolo dans l'entrejeu. Enfin, Felipe Caicedo et Ciro Immobile sont associés en attaque.

Les compositions :

Juventus : Szczesny - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro - Ramsey, Bentancur, Rabiot - D. Costa, Higuain, Ronaldo

Lazio : Strakosha - Bastos, Felipe, Acerbi - Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Anderson - Caicedo, Immobile