Le onze de rêve d'André Ayew

Fraîchement débarqué à Al Saad au Qatar, André Ayew (29 ans) a donné à Four Four Two son onze de rêve. Une équipe à l'accent marseillais. Dans les buts, on retrouve ainsi Steve Mandanda. Cesar Azpilicueta, Gabriel Heinze et Benjamin Mendy accompagnent John Mensah en défense. Au milieu, Michael Essien et Lucho Gonzalez sont à la manœuvre.

À l'animation, le Ghanéen a choisi une ligne de trois, avec un très haut niveau technique. Dimitri Payet et Hatem Ben Arfa seraient sur les ailes, tandis que Samir Nasri mènerait le jeu. En pointe, c'est le Black Star Asamoah Gyan qui serait chargé de scorer. Sur le banc, à côté de l'entraîneur, Didier Deschamps, le natif de Seclin a placé deux autres anciens Marseillais, Mathieu Valbuena et Mamadou Niang.