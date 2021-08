Real Madrid : Takefusa Kubo hésite entre 2 clubs

La suite après cette publicité

La saison dernière ne s'est pas vraiment passée comme prévu pour Take Kubo. Après un exercice 2019/2020 particulièrement bon du côté de Majorque, son premier en Liga, il avait été prêté à Villarreal la saison dernière. Mais sous les ordres d'Unai Emery, il n'a eu que très peu de temps de jeu, à tel point que le Real Madrid a brisé son prêt pour l'envoyer à Getafe en janvier. Dans la banlieue de Madrid, il a plus joué et a pu montrer quelques détails de classe, sans être transcendant pour autant.

Une fois encore, pour des raisons administratives - le quota d'extra-communautaires est déjà rempli - celui qui a régalé pendant les Jeux Olympiques avec le pays hôte va devoir se trouver un nouveau point de chute. Probablement le dernier, avant d'enfin intégrer l'équipe première du Real Madrid. Le joueur formé à La Masia dispose de bon nombre d'offres, mais il aurait retenu deux finalistes.

Il veut rester en Espagne

Comme l'indique la radio Onda Cero, l'Ajax, Levante ou Alavés sont venus aux nouvelles. Mais le Japonais va décider entre la Real Sociedad, et son ancien club, Mallorca. Les Basques vont jouer l'Europe et ont des objectifs assez importants, mais la concurrence fait rage, puisqu'à son poste on retrouve notamment Portu et Adnan Januzaj. Chez les Insulaires, il serait titulaire sans souci, mais le club, de retour en Liga après une saison en D2, joue le maintien.

Ces deux clubs sont en tout cas prêt à s'aligner sur les demandes du Real Madrid, qui demande environ 3 millions d'euros pour le prêt du joueur, et lui souhaite rester en Liga. Le choix devrait être fait une fois que le principal concerné reviendra des Jeux Olympiques, puisqu'il doit encore disputer le match pour la troisième place avec sa sélection.