Liverpool-Bournemouth : les compositions officielles

La deuxième journée de Premier League se poursuit. Pour sa première à Anfield cette saison, Liverpool accueille Bournemouth (coup d’envoi à 16h, match à suivre en direct sur FM). Les Reds, cinquièmes du dernier exercice, ont déjà laissé filer des points en concédant le nul à Chelsea (1-1) en ouverture du championnat et doivent définitivement lancer leur saison par un succès cet après-midi. Les Cherries ont également débuté par un match nul face à West Ham (1-1) mais l’objectif est bien différent et reste le maintien.

Pour cette rencontre, Jurgen Klopp compte deux absents (Thiago et Bajcetic) et confirme le onze aligné à Chelsea. Diogo Jota va donc évoluer en pointe avec Diaz et Salah à ses côtés. Gakpo et Szoboszlai sont reconduits dans l’entrejeu avec Mac Allister. La défense est celle attendue avec notamment la présence du Français Ibrahima Konaté. De son côté, Andoni Iraola, l’entraîneur basque de Bournemouth, fait un seul changement après le nul face à West Ham. Semenyo prend le couloir droit de l’attaque à la place de Brooks.

Les compositions officielles

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo – Salah, Jota, Diaz.

Bournemouth : Neto – Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kerkez – Billing, Rothwell – Semenyo, Christe, Anthony – Solanke.