OL : Laurent Blanc envoie un message à Mohamed El Arouch

La suite après cette publicité

Samedi, Mohamed El Arouch a disputé ses premières minutes en Ligue 1 face à Angers. Et le jeune joueur de 18 ans n’a pas mis longtemps à se distinguer, lui qui a une technique au-dessus de la moyenne et de l’or dans les pieds. Après la victoire face au SCO (3-1), la pépite lyonnaise était sur un nuage. «Je suis très content pour cette première en Ligue 1. C’est un rêve de gosse. J’ai eu des frissons en entrant sur le terrain. J’espère que ça va continuer comme ça. Je vais poursuivre mon travail.» Il pourrait même enchaîner très rapidement, puisque Laurent Blanc doit faire face à une terrible hécatombe notamment dans l’entrejeu (Aouar, Thiago Mendes et Tolisso touchés).

En conférence de presse ce lundi, le Cévenol a confié au sujet d’El Arouch. «C’est un bon jeune joueur et un beau joueur. Mais ça ne suffit pas, vous devez le comprendre. Le niveau L1 quoi qu’on en dise, c’est différent de ce qu’on peut avoir en réserve. C’est une étape à passer. C’est bien d’être un bon et un beau joueur, c’est une qualité importante pour moi. Sentir le jeu, c’est bien mais après il y a le domaine physique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sur l’impact, on est arrivé à des niveaux incroyables donc c’est dur pour des joueurs de petites tailles. Il faut qu’ils développent autre chose. Il faut du travail (…) On va faire en sorte que les joueurs qui peuvent s’exprimer puissent s’exprimer techniquement. Quand on n’a pas le ballon, on doit faire autre chose. On aura des joueurs qui tiendront 90 minutes on espère.» Il reste à savoir si Mohamed El Arouch figurera parmi les joueurs qui joueront demain face à Grenoble en Coupe de France.

À lire

OL : plusieurs absents de taille face à Grenoble