L1, L2 : les dates clés de la saison 2025/2026 dévoilées

La LFP vient d’officialiser les dates clés de la saison 2025/2026 concernant la Ligue 1 et al Ligue 2. Et voici le programme.«La saison 2025-2026 de Ligue 1 McDonald’s débutera le week-end du 15 août 2025. Une journée de championnat, la 10ème journée, sera programmée en semaine, le mercredi 29 octobre 2025. La 16ème journée prévue le week-end du 12 décembre 2025, sera la dernière de l’année civile 2025, le week-end suivant étant consacré aux 32e de finale de la Coupe de France. La reprise s’effectuera avec la 17e journée programmée lors du week-end du 2 janvier 2026. La 34e et dernière journée de Ligue 1 McDonald’s pour la saison 2025/2026 se jouera le week-end du 15 mai 2026. La saison 2025/2026 de Ligue 2 BKT reprendra elle ses droits le week-end du 8 août 2025 et se terminera le week-end du 8 mai 2026. Deux journées de Ligue 2 BKT seront programmées en semaine : la 7ème (mardi 23 septembre 2025) et la 12ème journée (mardi 28 octobre 2025). La dernière journée avant la trêve de Noël se jouera le week-end du 12 décembre 2025. À l’instar de la Ligue 1 McDonald’s, la Ligue 2 BKT reprendra le week-end du 2 janvier 2026».

La suite après cette publicité

Une fois la saison de L1 et de L2 terminée, place aux barrages. Et là aussi, les dates ont été dévoilées. «Pour clôturer la saison, le play-off 1 opposant le 4e et le 5e de Ligue 2 BKT se déroulera le mardi 12 mai 2026. Le vainqueur de ce match affrontera le 3e de Ligue 2 BKT dans un deuxième play-off programmé le vendredi 15 mai 2026. Le match aller des barrages d’accession à la Ligue 1 McDonald’s aura lieu le jeudi 21 mai 2026 alors que le match retour se déroulera le dimanche 24 mai 2026. La double confrontation opposera le 16e de Ligue 1 McDonald’s au vainqueur des play-offs de Ligue 2 BKT. Le match aller des barrages d’accession à la Ligue 2 BKT se disputera le mardi 19 mai 2026 et le retour aura lieu le dimanche 24 mai 2026. Cette rencontre opposera le 16e de Ligue 2 BKT au 3e de National». Enfin, la LFP a confirmé que la finale de la Coupe de France se jouera le samedi 23 mai 2026.