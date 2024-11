Coupe de France : les résultats complets du 7e tour !

87 matches. Voici le programme de ce week-end de Coupe de France où les clubs de Ligue 2 faisaient leur entrée en lice dans la compétition. Comme chaque année et en attendant les cadors de l’élite du football français, quelques sensations ont déjà eu lieu, principalement vendredi soir avec l’élimination de trois formations de Ligue 2. L’AC Ajaccio a déjà pris la porte face aux Herbiers (N2), tout comme Rodez, douché par Angoumême après avoir pourtant mené au score jusqu’à la 89e minute. Même le leader de Ligue 2, le Paris FC, a trébuché sur l’écueil QRM en s’inclinant aux tirs au but.

Samedi, la magie de la Coupe de France a encore opéré avec quelques exploits à recenser : Ginglin Cesson, pensionnaire de R1 a validé son billet pour un 8e tour de France historique en écartant Alençon (N3), tout comme Valence, club de R3 et vainqueur de Marignane (N2). Ils ne sont d’ailleurs plus que deux clubs de R3 à être en lice puisque Le Touquet a fait tomber Amiens Portugais (R1). Il reste un peu plus d’équipes de R2 (6), un championnat bien représenté par Liancourt Clermont, vainqueur de Bretigny aux tirs au but (N3).

Bordeaux fait le job, le football régional encore bien représenté

St Philbert Reort JA, petit-poucet de la compétition (D3 vendéenne, soit la 11e division nationale), sort avec les honneurs après avoir été battu par Mérignac. Même son de cloche pour le Le Fief Geste et Guereins, les deux derniers représentants de D2. À noter en revanche les qualifications des Diables Noirs, R1 de Mayotte, de Saint-Denis, R1 de Réunion, de JEFC Les Abymes (Guadeloupe) ou encore de l’AS Dragon (Tahiti), fort d’un exploit contre Avranches (N2).

Pour rappel, en raison de l’absence de club de Nouvelle-Calédonie sur décision du Comex de la FFF, le FC Rouen, heureux élu et exempt, avait d’ores et déjà été automatiquement qualifié pour le 8e tour, qui aura lieu le 30 novembre prochain. Enfin, les Girondins de Bordeaaux ont confirmé leur bonne forme du moment. Sans Andy Carroll, la formation de Bruno Irles a tranquillement disposé du FC Bressuire (2-0) et se qualifie pour le prochain tour.

Même son de cloche pour le FC Martigues qui a dominé sans forcer l’Allobroges Asafia (4-0) et valide sa place pour le 8e tour.

Tous les résultats du 7e tour

Les Herbiers (N2) - Ajaccio (L2) : 2-1

Paris FC (L2) - QRM (N1) : 1-1 / 2-4 tab

Angoulême (N2) - Rodez (L2) : 2-1

AS Dragon (Tahiti) - Avranches (N2) : 2-2 / 4-3 tab

Obernai (R2) - Metz (L2) : 0-3

Chartres (N3) - Caen (L2) : 0-4

Bayonne (N3) - Pau (L2) : 1-3

Freyming (R2) - Bastia (L2) : 0-4

Haubourdin (R1) - Red Star (L2) : 1-7

Houilles (R1) - Boulogne-sur-Mer (N1) : 0-3

Crépy-en-Valois (R3) - Diables Noirs (R1, Mayotte) : 0-0 / 2-4 tab

Corte (N3) - Linas-Montlhéry (N3) : 1-1 / 4-2 tab

Vannes (N3) - Le Mans (N1) : 1-2

Saumur (N2) - Concarneau (N1) : 0-2

Saint-Brieuc Ginglin (R1) - Alençon (N3) : 2-0

Feytiat (R1) - Clermont (L2) : 0-3

Valence FC (R3) - Marignane Gignac (N2) : 1-0

Chaumont (R1) - GOAL FC (N2) : 2-3

Raon-l’Étape (N3) - Biesheim (N2) : 1-1 / 4-2 tab

Ruffiac Malestroit (R2) - Lorient (L2) : 0-2

Saint-Philbert Reort JA (D3) - SA Mérignac (R1) : 0-6

Milizac (N3) - Dinan Léhon (N2) : 1-1 / 2-4 tab

Sarre-Union (N3) - Thaon (N3) : 0-2

Locminé Saint-Colomban (N2) - Sablé-sur-Sarthe (N3) : 4-2

Agde (N3) - Romorantin (N3) : 1-1 / 9-8 tab

Grandvillars (R1) - Dijon (N1) : 2-4

Marboz (R3) - Cluses Scionzier (R1) : 0-1

Istres (N2) - Cannet-Rocheville (N3) : 4-0

Épinal (N2) - Nancy (N1) : 2-4

Drancy (N3) - Pays de Cassel (N3) : 2-1

Arras (R1) - Valenciennes (N1) : 0-2

Beauvais (N2) - Chantilly (N2) : 1-0

Montagnarde (R1) - Tours (R1) : 1-1 / 3-4 tab

Béthune (R1) - Dunkerque (L2) : 0-0, 6-7 tab

Gallia Lucciana (N3) - Charleville Prix (N3) : 2-1

Fleury (N2) - Amiens (L2) : 1-1 / 3-5 tab

AS Vitré (N3) - Laval (L2) : 0-0 / 4-5 tab

OC Cesson-Sévigné (N3) - TA Rennes (N3) : 2-2, 3-1 tab

Saint-Lô (N3) - Dives-Cabourg (N3) : 1-1 / 4-5 tab

Saint-Philbert-Grand-Lieu (N3) - Thouars (R1) : 3-0

Fontenay (N3) - La Roche ESOF (N3) : 1-2

Colomiers (N3) - Vierzon (N3) : 2-2 / 3-5 tab

Espaly (N3) - Biars Bretenoux (R1) : 1-0

Canet-en-Roussillon (N3) - Versailles (N1) : 1-3

Alès (N3) - Beaucaire (N3) : 4-2

Saint-Just Saint-Rambert (R3) - Bourgoin-Jallieu (N3) : 0-4

Rumilly-Vallières (N2) - Jura Dolois (N3) : 1-0

Du Foron (R1) - Troyes (L2) : 1-3

Guereins (D2) - Mâcon (N3) : 0-4

Gueugnon (N3) - Sochaux (N1) : 1-3

Vesoul (R1) - Annecy (L2) : 1-6

Grenoble (L2) - Villefranche (N1) : 1-1 / 10-9 tab

Serquigny Nassand (R2) - Guingamp (L2) : 0-5

Boulay (R2) - Thionville (N2) : 0-3

Calais Beau Marais (R1) - Paris 15 AC (R2) : 3-1

Niort (R3) - Orléans (N1) : 0-3

Comtal (R2) - Le Puy (N2) : 0-2

Le Grau du Roi (R1) - Cannes (N2) : 0-2

Cazaux (R3) - La Roche VF (N2) : 0-6

Avenir Mourenxois (R3) - Marmande (R2) : 0-3

Hettange (R2) - Lunéville (R1) : 3-3 / 2-3 tab

Nousseviller (R2) - Colmar (N3) : 0-3

Blenod (R3) - Haguenau (N2) : 0-1

Still Mutzig (R1) - Illkirch (R1) : 1-0

Pays de Saint-Omer (R1) - Noyelles S/Lens US (R1) : 1-1 / 2-4 tab

Labourne (D1) - FC 93 (N2) : 0-4

Raismes (R2) - Feignies-Aulnoye (N2) : 0-5

Anstaing Chereng (R3) - Aubervilliers (N2) : 0-4

Roubaix (R1) - Neuilly-sur-Marne (N3) : 4-5

Liancourt Clermont (R2) - Brétigny (N3) : 0-0 / 4-3 tab

Ulis (R1) - Calais (N3) : 1-3

Le Touquet (R3) - Amiens Portugais (R1) : 1-1 / 4-2 tab

Le Fief Geste (D2) - Monnaie (R1) : 1-3

Maladrerie (R1) - Bolbec (R1) : 1-2

Paimpol (R2) - Saint-Brieuc (N2) : 0-3

Saint-Brieuc COBSP (R1) - Saint-Malo (N2) : 1-2

Beaumont Saint-Cyr (R2) - Mérignac Arlac (R1) : 1-0

Étoile Maritime (R2) - Vertou (N3) : 0-0 / 4-3 tab

Couzeix Chaptelat (R2) - Brives Sauveteurs (R3) : 1-0

Montferrand (R3) - Union Saint-Jean (R1) : 0-4

Olympique de Valence (R1) - Arles (R1) : 1-0

Lempdes (R1) - Carnoux (R1) : 0-1

Chambéry (N3) - Saint-Cyr (R1) : 2-1

Valdahon-Vercel (N3) - Jura Sud Foot (N2) : 0-4

Anduzes (R3) - Hauts-Lyonnais (N3) : 1-3

Bressuire FC (R1) - Girondins de Bordeaux (N2) : 0-2

FC2A (R2) - Martigues (L2) : 0-4