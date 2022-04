OM : la résiliation de contrat d'Alvaro Gonzalez est bouclée !

La suite après cette publicité

« Alvaro est en Espagne, en accord avec le club. Je ne sais pas... Je pense que ça va être difficile pour le futur. Il faut voir la réalité des faits. Il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas disponibles. La situation n'est pas très claire non plus. Honnêtement, j'ai répondu à cette question. Je trouve cela dommage de gâcher une question sur ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autres choses à dire. » En conférence d'avant match face à Saint-Étienne, Jorge Sampaoli n'a pu éviter les questions sur Alvaro Gonzalez. Pour rappel, le roc défensif espagnol, mis à l'écart depuis la fin du mercato d'hiver et son refus de quitter le club phocéen, était reparti en Espagne il y a quelques jours avec l'accord du club.

Pièce essentielle de l'Olympique de Marseille l'an passé (32 matches de championnat, 2 buts), l'ancien défenseur de Villarreal avait même été prolongé en mai dernier jusqu'en 2024. Mais depuis, Jorge Sampaoli a décidé de ne plus compter sur lui, le relayant au fin fond de la hiérarchie des défenseurs centraux. Résultat, seulement 12 apparitions sous les couleurs olympiennes depuis le début de la saison et un spleen à peine dissimulé.

Alvaro Gonzalez va toucher un très gros chèque de la part de l'OM

Après avoir refusé de rejoindre Bordeaux en fin de mercato hivernal, Alvaro Gonzalez se lâchait début février dans la presse espagnole et étalait toute sa frustration. «Ça m'a un peu blessé. Tout comme je respecte le club, j'aurais aimé que le club me respecte. Pendant le mercato, j’ai dit que je n’allais pas bouger. On sait tous à quoi ressemble le marché en janvier, les situations des équipes qui veulent vous prendre ne sont pas idéales, elles ont du mal. Ce n'est pas la même chose que d'aller dans des équipes qui vont bien. Je leur ai dit d'attendre jusqu'en juin, qui est un marché plus long avec plus d'options.» Mais le défenseur espagnol de 32 ans n'en aura pas l'occasion.

RMC rapportait il y a quelques jours que l'OM souhaitait résilier le contrat d'un joueur qu'il venait pourtant de prolonger il y a quelques mois jusqu'en juin 2024. Selon nos informations, tout est déjà bouclé pour cette résiliation, qui devrait intervenir dans les tout prochains jours. Les montants de l'opération n'ont pas filtré, mais Marseille va lâcher un très gros chèque pour se débarrasser de son ancien vice-capitaine. En Espagne depuis sa mise à l'écart, Alvaro Gonzalez n'a pour l'instant pas de pistes concrètes. L'idée de tenter une très lucrative expérience au Moyen-Orient est possible, tout comme celle de rejoindre un club espagnol de Liga. Mais là encore, il faudra trouver une formation susceptible de s'aligner sur les émoluments du joueur qui sont aujourd'hui de 1,5 M€ net par an.