L'OM veut résilier le contrat d'Alvaro Gonzalez !

Depuis quelques jours maintenant, Alvaro Gonzalez a été mis à l'écart du groupe de l'OM. Indésirable du côté de Marseille, le défenseur central de 32 ans est retourné en Espagne en attendant de voir évoluer sa situation. Et s'il espère rejouer pour l'OM un jour, c'est loin d'être la volonté de son entraîneur Jorge Sampaoli.

Selon les informations de RMC Sport, l'entraîneur argentin ne veut plus entendre parler de son joueur et souhaiterait que l'OM résilie rapidement son contrat. Même avec la blessure de Balerdi au poste de DC, Sampaoli ne veut pas compter sur Alvaro et préfère même le voir loin de son groupe. L'ancien joueur de Villarreal qui avait refusé de partir cet hiver aurait désormais compris qu'il est indésirable aux yeux de son coach.