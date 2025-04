Ligue 1 : Rennes arrache la victoire en fin de match face à Nantes

En début de saison, il ne semblait pas si évident que ça que la rencontre de la 30e journée de Ligue 1 entre Nantes et Rennes serait un choc pour le maintien. Bien que les deux équipes ne soient pas vraiment menacées, Rennes avait l’occasion d’assurer quasiment son maintien ce vendredi en cas de victoire. Face à eux, les Canaris, toujours difficiles à affronter, avaient envie d’aller chercher un résultat au Roazhon Park pour s’éloigner un maximum de la zone rouge. Dans ce contexte anxiogène, la rencontre a démarré tambour battant. Alors que les Nantais se sont procurés les premières situations avec un duo Abline-Mohamed déjà dangereux offensivement (8e, 12e), les locaux n’ont pas tardé avant de réagir.

Mieux encore, les ouailles d’Habib Beye se sont procurées la balle d’ouverture du score quand Anthony Lopes a fauché Al-Tamari dans sa surface. Signe d’un début de match assez fou, Arnaud Kalimuendo, qui avait trompé le gardien portugais, a vu son penalty être refusé car l’attaquant breton a touché le ballon deux fois sur sa tentative réussie (15e). Touchés mais loin d’être coulés, les Rennais ont continué d’attaquer mais se sont heurtés à un Lopes des grands soirs et auteur d’une grosse double parade dans la foulée du penalty (18e). Finalement, l’ancien de l’OL n’a rien pu faire sur la frappe imparable d’Adrien Truffert quelques minutes plus tard (1-0, 24e). Pour se relancer, Antoine Kombouaré a tenté un double coup audacieux : Carlgren étant rentré à la place de Lopes, diminué après son choc avec Al-Tamari, Marcus Coco a remplacé Sorba Thomas, qui a fait parler son courroux après ce remplacement assez humiliant (33e).

La délivrance est venue d’un gamin de 17 ans

Malgré ces changements, le rapport de force n’a pas changé et Rennes a fini fort cette première période largement à leur avantage. Au retour des vestiaires, le rapport de force ne s’est pas forcément équilibré mais les visiteurs ont montré du cœur pour recoller au score. Alors que Seko Fofana a raté une grosse occasion pour le SRFC (48e), Nantes a rapidement égalisé et est revenu dans la partie. Contre le cours du jeu, Mostafa Mohamed a profité d’une mauvaise appréciation de Lilian Brassier pour ajuster Brice Samba et égaliser (1-1, 55e). Une joie de courte durée. Quelques minutes plus tard, Marcus Coco a été expulsé pour un coude trop haut sur Truffert (58e).

Un coup dur pour les hommes d’Antoine Kombouaré, contraints à défendre pour la dernière demi-heure. Et face à la furia bretonne, la tâche s’annonçait ardue. Et après plusieurs possessions stériles ou un manque de précision dans les derniers gestes, Rennes est parvenu à faire la différence en toute fin de match. Sur un délice de centre de Truffert, Mohamed Meïté est parvenu à égaliser d’une tête rageuse (2-1, 86e). Un but de la victoire mérité pour un Stade rennais qui aura été supérieur pendant une longue partie de la rencontre. Avec ce succès, Rennes assure quasiment son maintien et pointe à la dixième place avec 38 points. La bataille continue pour Nantes qui n’a pas eu les capacités mentales pour tenir dans les derniers instants de la rencontre. Les Canaris sont toujours treizièmes et sous la menace.